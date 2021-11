FC Dordrecht verweert zich lange tijd kranig tegen De Graafschap, maar gaat toch kansloos onderuit

FC Dordrecht heeft vrijdag tegen De Graafschap een nieuwe nederlaag geleden. De ploeg van Michele Santoni kon in de eerste helft prima mee met de ploeg uit Doetinchem, maar werd in de tweede helft compleet overlopen: 0-4.

Hoewel er geen supporters aanwezig mochten zijn aan de Krommedijk, was de sfeer er voorafgaand aan het duel met De Graafschap opperbest. Woensdag presenteerde de club een ambitieus nieuw beleidsplan, genaamd Energiek Dordt. Daarin stond een duidelijk doel: de Schapenkoppen willen in 2025 meespelen om de bovenste zes plekken in de eerste divisie.

Het leek FC Dordrecht in de eerste helft in ieder geval volop inspiratie te hebben gegeven. De ploeg van Michele Santoni verweerde zich kranig tegen het toch hoger aangeslagen De Graafschap. Al binnen tien minuten had Jacky Donkor de Schapenkoppen op voorsprong kunnen zetten. Zijn lage schuiver was echter een makkelijke prooi voor De Graafschap-doelman Hidde Jurjus.

Mijlpaal voor Van Huizen

Aan de andere kant kwam De Graafschap niet verder dan een schot van een meter of twintig van Jesse Schuurman. De bal werd echter goed geblokt door Toine van Huizen. Voor de FC Dordrecht-aanvoerder was het sowieso een bijzondere avond. Niet alleen speelde hij tegen de club waarvan hij vorig jaar nog het shirt droeg; Van Huizen werd vooraf ook gehuldigd voor het spelen van zijn 250ste wedstrijd in het betaalde voetbal.

Nikolas Agrafiotis had de zeer verdienstelijke eerste helft van de Schapenkoppen nog kunnen bekronen met een voorsprong. De spits kwam echter een paar centimeter tekort om een voorzet van Mathis Suray binnen te koppen.

Dordt toch op achterstand

Dat kwam Jasper van Heertum vlak na rust niet. De verdediger van De Graafschap was messcherp op een voorzet van Hicham Acheffay en zette het dappere FC Dordrecht zo tóch op achterstand. Het bleek het startschot van een flinke Doetinchemse aanvalsstorm, die resulteerde in twee tegendoelpunten voor FC Dordrecht.

Eerst kopte Joey Konings de bal vanuit een klutssituatie binnen, luttele minuten later schoot Philip Brittijn de bal in de kruising: 0-3. In de blessuretijd tikte invaller Danzell Gravenberch zelfs nog de vierde Doetinchemse treffer binnen.

FC Dordrecht kwam er in de tweede helft niet meer aan te pas en leed de tiende nederlaag van dit seizoen. Met tien punten uit zestien duels blijven de Schapenkoppen hekkensluiter in de eerste divisie.

FC Dordrecht - De Graafschap 0-4 (0-0)

53' 0-1 Jasper van Heertum

62' 0-2 Joey Konings

66' 0-3 Philip Brittijn

90' 0-4 Danzell Gravenberch

Opstelling FC Dordrecht: Bossin; Mannes, N'Diaye, Van Huizen, Savastano; Miceli, Pascu (82' Hölscher), Vermeulen (74' Biberoglu); Donkor (62' Meijer), Suray, Agrafiotis (82' Wielzen).