FC Rijnmond over vuurwerkprobleem Feyenoord: 'Ga nou met elkaar de dialoog aan, hoe kun je georganiseerd de sfeer verhogen?'

Opnieuw was het deze week raak bij Feyenoord: een geldboete vanuit de UEFA voor het afsteken van vuurwerk. De teller staat dit seizoen al op 277.875 euro. En dus is het tijd voor actie vanuit Feyenoord, vinden John van Loen, Emile Schelvis en Dennis van Eersel in FC Rijnmond. "Ga nou met elkaar de dialoog aan, hoe kun je georganiseerd de sfeer verhogen?"

Dat een voetballer beter gaat spelen van sfeeracties met vuurwerk staat voor Van Loen buiten kijf. "Absoluut. Ik vind het zonde dat het niet mag, want ik vind het mooi. Maar ik snap niet dat supporters dat spul meenemen als ze weten dat ze de club benadelen."

"Het bijzondere is dat andere clubs er wel in slagen georganiseerd vuurwerk af te steken", vult Schelvis aan. "Of het nou FC Utrecht of PSV is. Bij Feyenoord wordt er individueel vuurwerk naar binnen gesmokkeld. Je kunt ze met camera's tot op het oogwit herkennen, en daarna even geld innen."

Komende thuiswedstrijden van Feyenoord zal er van vuurwerk op de tribunes in ieder geval geen sprake zijn. De Kuip blijft vanwege de coronamaatregelen leeg. Van Loen: "Zonder publiek is er niks aan, je wordt beter van het publiek. Als je een leeg stadion in gaat denk je dat je op het trainingsveld staat, partijtje elf tegen elf."

