Verkiezingsprogramma Leefbaar Rotterdam: meer huizen voor middeninkomens en een schonere stad

Rotterdam moet weer schoon, veilig en goed bereikbaar worden én er moeten veel huizen bijkomen voor de middeninkomens. Dat zijn de belangrijkste punten uit het verkiezingsprogramma van Leefbaar Rotterdam dat zaterdag is gepresenteerd op een bijeenkomst waar ook stilgestaan is bij het 20-jarig jubileum van de grootste oppositiepartij. De samenwerking met Forum voor Democratie is van de baan.

Veiligheid is vanaf de oprichting voor Leefbaar Rotterdam één van de belangrijkste onderwerpen en ook in het nieuwe verkiezingsprogramma ligt daar veel nadruk op. Voor de komende jaren wil de partij met lijsttrekker Robert Simons zich onder meer richten op het terugdringen van de georganiseerde misdaad, het stoppen van straatintimidatie, het aanpakken van haat naar bepaalde bevolkingsgroepen en het messengeweld onder jongeren. Simons: “Messengeweld onder jongeren is een vreselijke trend. Het is zo ontwrichtend voor de maatschappij. Die jongeren gooien hun hele leven weg. Daar moeten we wat aan doen”.



Controles thuis

Voor de aanpak van het messenbezit en -geweld bij jongeren denkt Leefbaar aan zwaardere straffen en meer voorlichting aan jongeren. Ook moeten ouders gewezen worden op hun verantwoording. Verder wordt voorgesteld om meer preventief te fouilleren, meer camera’s te plaatsen en een verkoopverbod voor jongeren onder 18 jaar. Dat laatste moet dan ook meer worden gecontroleerd. Dat kan op straat, op school, maar volgens de grootste oppositiepartij moet dat in uiterste gevallen zelfs ook bij ouders thuis. “Privacy is een groot goed, maar veiligheid heeft een hogere prioriteit”, aldus Robert Simons

Een schoon en groen Rotterdam

Rotterdam moet de komende jaren ook schoner worden, vindt Leefbaar, en er moet minder (zwerf)afval op straat liggen. De partij wil de afvalinzameling daarom uitbreiden. Zo moeten huiscontainers voortaan iedere week worden geleegd. Milieuparken zouden ook op zondag open moeten zijn. Om mensen die toch vuil naast containers zetten af te schrikken, wil Leefbaar meer controles, camera's en hogere boetes. Langs de rivieroevers in de stad zouden wat Leefbaar Rotterdam betreft stadsboulevards moeten komen. Gedacht wordt aan wandelpaden en meer ruimte voor recreatie.

Bouwen

Leefbaar Rotterdam wil de komende vier jaar vooral inzetten op de bouw van huizen voor starters en mensen met een modaal inkomen. En er moeten meer aanleunwoningen voor ouderen komen. Ouderen kunnen dan toch zelfstandig wonen, maar er is ook zorg en hulp mogelijk. Om de bestaande sociale huurwoningen te verbeteren moeten met de woningcorporaties afspraken worden gemaakt om die panden snel te gaan herstellen en isoleren.

Leefbaar Rotterdam wil ook meer aandacht voor bouwen in de kleine kernen, zoals Rozenburg, Hoek van Holland, Pernis en Heijplaat. Er zou bij de huidige bouwplannen teveel naar het centrum en naar Rotterdam-Zuid worden gekeken. Robert Simons: “We horen van bewoners in Rozenburg en andere kleine kernen dat daar ook veel behoefte is aan woningen voor starters en jonge gezinnen. In Rozenburg kunnen ze bijvoorbeeld geen huis meer vinden en moeten ze noodgedwongen uitwijken naar Spijkenisse en Maassluis. Je zou kunnen kijken of de jongeren uit die kleine kernen daar kunnen blijven door ze misschien voorrang te geven. "

Einde verkeersexperimenten

Er moet een einde komen aan de verkeersexperimenten bij de Maastunnel en de Erasmusbrug, vindt de grootste oppositiepartij in de Rotterdamse gemeenteraad. Leefbaar vindt dat het afsluiten van een rijstrook te veel overlast geeft voor de plaatselijke ondernemers, bewoners en ook voor de automobilisten. Daarnaast zou het niets opleveren voor de luchtkwaliteit. In plaats steeds losse maatregelen te nemen, wordt voorgesteld om voor de hele stad een nieuw verkeerscirculatieplan te maken.

Als het gaat om openbaar vervoer pleit de partij voor een tunnel met metroverbinding tussen De Esch en Feyenoord. Daarnaast moet Rotterdam een nachtmetro krijgen en wordt gevraagd om de bezuiniging op de OV-surveillanten terug te draaien.

Waarvan betalen?

Het geld dat voor de plannen nodig is, wil Leefbaar onder meer halen uit een bezuiniging op de huidige klimaatplannen van de stad. “Wat heeft de huidige 150 miljoen euro nu opgeleverd? Er zijn nauwelijks huizen van het gas afgegaan. We hebben verder wat projecten gedaan, maar wat heeft dat opgeleverd?”, aldus fractievoorzitter Simons. Hij benadrukt dat zijn partij ook klimaatmaatregelen wil nemen, maar wel heel anders dan nu gebeurt.

Geen windmolens op het land en in de buurt van woonwijken, maar in de zee. In plaats van het aardgasvrij maken van woningen pleit Leefbaar voor meer isoleren en andere maatregelen. Een andere manier om geld voor de plannen te vinden wordt gezocht in aanpassingen van de werkwijze bij de gemeente. De partij van Simons wil dat er wordt bezuinigd op leidinggevenden. “We hebben liever minder directeuren bij de gemeente en juist meer mensen die bijvoorbeeld afval ophalen”.

Gematigder Leefbaar?

Wat opvalt aan het huidige verkiezingsprogramma in vergelijking met het programma van de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2018 is dat het meer gematigd is als het gaat over de islam. Riep toenmalig lijsttrekker Joost Eerdmans nog op tot het sluiten van moskeeën waar haat werd gepredikt, die harde boodschap is er nu vier jaar later niet meer. Wel wordt gezegd dat er 'geen plaats is voor terroristen, haatpredikers en jihadbruiden'.

Huidig lijsttrekker Simons denkt dat de islam nu minder speelt dan vier jaar geleden. "Toen waren ook net de aanslagen in Parijs geweest, was er de opkomst van IS. Maar integratie blijft een belangrijk punt voor Leefbaar Rotterdam. Grote groepen moeten nog integreren, De beheersing van de Nederlandse taal en de normen en waarden zijn heel belangrijk. Dat moet minder vrijblijvend worden". De partij vindt dat daarom de taaleis in de bijstand gehandhaafd moet worden. Er moet een resultaatsverplichting zijn.

Forum voor Democratie

Bij de vorige gemeenteraadsverkiezing was er een samenwerking met Forum voor Democratie. De partij van Thierry Baudet wil nu zelf mee doen in Rotterdam. Hoe kijkt Leefbaar nu naar Forum? Simons: “Er is met geen enkele partij een alliantie meer. We hebben vernomen uit de media dat ze willen meedoen. Ik weet ook helemaal niet wat Thierry in Rotterdam wil veranderen. Wij gaan uit van onze eigen kracht.”

Geen samenwerking meer dus met Forum, maar hoe kijkt Leefbaar tegen de uitspraken van Forum aan en hoe moet dat straks in de Rotterdamse gemeenteraad? Veel wil de lijsttrekker van Leefbaar er niet over zeggen. "Wij gaan niet over andere partijen. Of Forum een concurrent gaat worden? Ik denk het niet. Zij zullen een ander programma hebben".

Leefbaar wil nu alles op alles zetten om de grootste partij in Rotterdam te blijven. Gehoopt wordt op 14 zetels, zoals in 2014. Duidelijk is dat de partij na de verkiezingen niet meer in de oppositie wil zitten, maar juist weer wil besturen.