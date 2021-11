Rellen op de Coolsingel: burgemeester kondigt noodbevel af, politie schiet gericht op relschoppers

Het noodbevel houdt in dat iedereen die zich ophoudt in het centrum van de stad, op de Coolsingel, Centraal Station en bij Blaak, kan worden opgepakt. Het bevel blijft tot 04:30 uur van kracht. "Maximale inzet is nodig om de openbare orde zo spoedig mogelijk te herstellen", zo meldt de politie op Twitter.

Kijk hieronder naar beelden van de rellen in Rotterdam. Zo werd politieauto's belaagd en in brand gestoken. De tekst gaat verder onder de video:

Agenten voerden rond middernacht opnieuw charges uit in het centrum van Rotterdam, rondom het Kruisplein bijvoorbeeld. Eerder op de avond is er door de politie geschoten op relschoppers. Daarbij zijn zowel gerichte - als waarschuwingsschoten gelost. Eén persoon is door een kogel geraakt, maar onzeker is nog of deze van de politie kwam. In totaal raakten zeven mensen gewond, waaronder één politieman.

Bij het Erasmus MC is een groep demonstranten gesignaleerd. Hun aanwezigheid daar heeft waarschijnlijk met de gewonde van de Coolsingel te maken.

Op de Coolsingel zijn brandweermannen bekogeld toen zij vuur wilden blussen. De politie heeft ze beschermd waarna zij hun werkzaamheden konden vervolgen.

Tijdens de rellen op de Coolsingel zijn een aantal politieauto's gesloopt: ruiten zijn ingeslagen, wagens zijn omgegooid en een politieauto is in de brand gestoken. Ook zijn talloze scooters in brand gestoken en werden op straat brandjes gesticht.

De tekst gaat verder onder de tweet:

De ME heeft toegangswegen afgesloten en er reden een tijdlang geen treinen meer naar Rotterdam Centraal. Het treinverkeer is inmiddels hervat. Alle gemeentelijke parkeergarages in het centrum zijn tot 07:00 uur dicht.

Reactie ooggetuige

Volgens een ooggetuige was het een grote chaos in het centrum. "Er stond een grote mensenmassa bij het WTC en het plein ervoor. Er was zwaar vuurwerk en een vuur bijna zo hoog als de C&A. Er werd in politieauto's gekeken, mensen waren duidelijk op zoek naar spullen. Het leek op doelloos geweld, het leek geen demonstratie met een doel."

Kijk hieronder naar de ravage in de stad na de rellen. De tekst gaat verder onder de video:

Op sociale media was het protest tegen de coronamaatregelen en het voorgenomen 2G-beleid aangekondigd. Honderden mensen verzamelden zich op de Coolsingel. Er werd zwaar vuurwerk afgestoken en relschoppers riepen leuzen als "vrijheid" en gooiden met voorwerpen richting agenten.