Rellen op de Coolsingel: burgemeester kondigt noodbevel af, politie schiet op relschoppers

Het noodbevel houdt in dat iedereen in het centrum van de stad, op de Coolsingel, Centraal Station en bij Blaak, kan worden opgepakt. Het is rond middernacht nog steeds onrustig in het centrum, meldt de politie. "Maximale inzet van de politie is nodig om de openbare orde zo spoedig mogelijk te herstellen."

De politie voert nog altijd charges uit in het centrum van Rotterdam, rondom het Kruisplein bijvoorbeeld. Eerder op de avond is er door de politie geschoten op relschoppers, zowel gerichte als waarschuwingsschoten zijn gelost. Eén persoon is door een kogel geraakt, maar onzeker is nog of deze van de politie kwam. Ook is een gewonde gevallen bij het afsteken van vuurwerk.

Brandweermannen zijn bekogeld op de Coolsingel toen zij vuur wilden blussen. De politie heeft ze beschermd waarna zij hun werkzaamheden konden vervolgen. Tijdens de rellen op de Coolsingel zijn tal van politiewagens gesloopt: de ruiten zijn ingeslagen, wagens zijn omgegooid en een politieauto is in de brand gestoken. Ook zijn talloze scooters in brand gestoken.

De ME heeft toegangswegen afgesloten en er reden geen treinen meer naar Rotterdam Centraal, dit is inmiddels hervat. Metro's stoppen niet op Rotterdam Centraal en de stations Stadhuis, Beurs, Leuvehaven en Eendrachtsplein. Tramlijnen 8, 23 en 25 rijden om. Alle gemeentelijke parkeergarages in het centrum zijn dicht.

Reactie ooggetuige

Volgens een ooggetuige die langsfietste was het "een grote chaos." "Er stond een grote mensenmassa bij het WTC en het plein ervoor. Er was zwaar vuurwerk en een vuur bijna zo hoog als de C&A. Er werd in politieauto's gekeken, mensen waren duidelijk op zoek naar spullen. Ik zag geen spandoeken met redenen erop. Het leek op doelloos geweld, het leek geen demonstratie met een doel."

De demonstranten bestaan uit diverse groepen, waaronder Protestgroep Feyenoord City en Dockers United.