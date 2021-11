Burgemeester Aboutaleb: zeven gewonden bij 'orgie aan geweld' in Rotterdam

De rellen braken rond 20:30 uur uit op en om de Coolsingel. Volgens Aboutaleb waren de demonstranten duidelijk uit op confrontatie en voelden zowel de politie als de brandweer zich op verschillende momenten bedreigd. Om die reden is er door agenten geschoten. Het ging om gerichte - en waarschuwingsschoten.

Aboutaleb noemt het "een schande" dat ook de media bij de rellen zijn aangevallen. Zo kreeg een cameraman een klap in zijn gezicht en werd zijn camera vernield.

Vanuit het hele land zijn politie-eenheden naar Rotterdam gekomen om te assisteren. Aboutaleb: "Zo stonden er acht pelotons ME. Dat betekent vierhondend agenten. En dan heb ik het nog niet over arrestatie-eenheden, paarden en alle anderen."

Zeker twintig personen zijn aangehouden. Justitie vermoedt dat het aantal arrestanten nog zal stijgen, onder meer op basis van camerabeelden. In het centrum is tot 04:30 uur een noodbevel van kracht. Dat betekent dat wie zich daar begeeft, opgepakt kan worden.

Volgens Aboutaleb waren er voorafgaand aan de demonstratie aanwijzingen dat een groep zijn onvrede over het coronabeleid wilde uiten. "De afspraak was dat we daar de ruimte voor zouden bieden, ook al was het geen formeel aangemelde demonstratie. We verwachtten ook iets van vuurwerk en waren niet van plan om daartegen op te treden. Mensen moesten stoom kunnen afblazen en leuzen kunnen spreken. Er waren agenten om de demonstratie in vredestenue te begeleiden. Helaas moest de politie snel de conclusie trekken dat nogal wat mensen die daar stonden niets vredigs meebrachten, maar eruit op waren om te rellen, de politie uit te dagen en publieke eigendommen te vernielen."

