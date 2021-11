Van koop- naar rampavond: hoe het vrijdag compleet uit de hand liep in Rotterdam

Rond 20:30 uur escaleert het op de Coolsingel. Er wordt zwaar vuurwerk afgestoken en voorwerpen worden richting agenten gegooid.

Demonstranten op de Coolsingel | Foto: Nieuws op Beeld

Politieauto's gaan in vlammen op.

Een uitgebrande politiebus | Foto: Bob van Keulen

Er worden politie-eenheden vanuit het hele land opgetrommeld. Acht ME-pelotons, met in totaal zo'n 400 agenten, proberen de rellen de kop in te drukken.

Politie grijpt in op Coolsingel | Foto: Rijnmond

Volgens burgemeester Aboutaleb wordt de politie zwaar aangevallen door de relschoppers. Mensen waren erop uit om 'de politie uit te dagen, barricades op te werpen, brommers in brand te steken', laat Aboutaleb weten. Daarop voelt de politie zich genoodzaakt om te schieten op de relschoppers; zowel gericht als waarschuwingsschoten. Zeven mensen raken gewond, onder wie één politieman.

Er wordt een noodbevel afgekondigd, dat tot zaterdag 4:30 uur van kracht blijft. Treinverkeer van en naar Rotterdam Centraal ligt stil. Rond middernacht komt de politie opnieuw in actie, daarna lijkt de rust terug te keren en wordt duidelijk hoeveel schade er is in het centrum.

Het centrum is met rood wit lint afgezet | Foto: Suzanne Mulder

Brommers zijn in vlammen opgegaan en verkeersborden de grond uitgetrokken.

Brommers zijn in brand gestoken | Foto: Suzanne Mulder

Verkeersborden zijn uit de grond getrokken | Foto: Suzanne Mulder

Van verschillende winkels zijn de ruiten ingegooid.

De ruit van deze winkel is vernield | Foto: Suzanne Mulder

De ruit van deze winkel is kapot | Foto: Suzanne Mulder

Het terras van een ondernemer is flink onder handen genomen.

Het terras is vernield | Foto: Suzanne Mulder

Om 4:00 uur 's nachts is het weer rustig en doen alleen rood met wit gestreepte linten nog denken aan de rellen van de avond ervoor.