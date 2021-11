Het weer van vandaag: niet te koud, wel kans op motregen

Vandaag is het bewolkt en in de loop van de middag bestaat er kans op wat motregen. Met een middagtemperatuur van 12 graden blijft het zacht. Er waait een matige en vanaf de middag langs de kust vrij krachtige zuidwestenwind.

Vanavond en vannacht is het bewolkt en soms druilerig. In de loop van de nacht gaat het vanuit het noordwesten regenen. De temperatuur komt niet lager dan een graad of 9. Er waait een matige en aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Eind van de nacht ruimt de wind langs de kust naar het noordwesten.

Morgenochtend trekt de regen al snel naar het zuidoosten weg. Daarachter zien we mooie luchten met af en toe zon en in de middag volgen vanuit het noorden enkele buien. Het wordt maximaal 10 graden en er staat een matige en aan zee vrij krachtige noordwestenwind.

Mooiste dag van de werkweek

Maandag wordt de mooiste dag van de werkweek. De zon schijnt dan volop en in de middag wordt het 8 graden, langs de kust is het dan wel wat zachter. In de nacht naar het dinsdag ligt de temperatuur landinwaarts rond het vriespunt. Op dinsdag en woensdag is er veel bewolking aanwezig met af en toe zon en blijft het droog. Het wordt in de middag 7 tot 10 graden.

Tussen 21 en 30 november bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 8,7 graden en de minimumtemperatuur 3,1 graden. Er valt gemiddeld 25,9 mm neerslag.