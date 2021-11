Dit is wat we nu weten over de rellen in Rotterdam

Wat is er precies gebeurd?

Op social media wordt vrijdag een protest aangekondigd tegen de coronamaatregelen en het voorgenomen 2G-beleid van het kabinet. Dat protest loopt al snel uit de hand. Er klinken leuzen als 'vrijheid', zwaar vuurwerk wordt afgestoken en er worden voorwerpen richting agenten gegooid.

Volgens een ooggetuige is het een grote chaos in het centrum. "Er stond een grote mensenmassa bij het WTC (World Trade Center op de Coolsingel, red.) en het plein ervoor. Er was zwaar vuurwerk en een vuur bijna zo hoog als het gebouw van C&A (op het Beursplein, red.). Er werd in politieauto's gekeken, mensen waren duidelijk op zoek naar spullen. Het leek op doelloos geweld, het leek geen demonstratie met een doel."

Ravage op de Coolsingel | Foto: MediaTV

Van een demonstratie is al gauw geen sprake meer: er wordt brand gesticht en relschoppers werpen barricades op. Er wordt een waterkanon ingezet door de politie en later worden er (waarschuwings)schoten gelost.

Hoe kon het gebeuren?

Dat is een van de grote vragen, waar vooralsnog geen antwoord op is. Het protest is van te voren aangekondigd, burgemeester Aboutaleb was dus op de hoogte: "De afspraak was dat we daar de ruimte voor zouden bieden, ook al was het geen formeel aangemelde demonstratie", zei Aboutaleb.

Ahmed Aboutaleb | Foto: Rijnmond

"We verwachtten ook iets van vuurwerk en waren niet van plan om daartegen op te treden. Mensen moesten stoom kunnen afblazen en leuzen kunnen spreken. Er waren agenten om de demonstratie in vredestenue te begeleiden. Helaas moest de politie snel de conclusie trekken dat nogal wat mensen die daar stonden niets vredigs meebrachten, maar erop uit waren om te rellen, de politie uit te dagen en publieke eigendommen te vernielen." Het is niet bekend of en wat voor voorzorgsmaatregelen er waren genomen.

Zijn er gewonden gevallen?

Voor zover bekend zijn er zeven gewonden gevallen bij de rellen. In een video die rondgaat op social media is te zien dat iemand neer wordt geschoten. De politie kan daar niet veel over zeggen: "Onduidelijk is nog hoe en door wie degene gewond is geraakt."

Wel zou de politie volgens Jan Struijs (Nederlandse Politiebond) bij het gericht schieten op de benen hebben gemikt. Volgens Struijs lijkt het erop dat er bij twee situaties geschoten is, zegt hij tegen de NOS. "Politiemensen werden in het nauw gedreven en ingesloten door een grotere groep relschoppers. In de andere situatie zou het gaan om de bescherming van brandweerlieden. Die werden belaagd, waardoor ze ook een uit de hand lopende brand niet konden blussen. Daar heeft de politie gericht geschoten op benen."

De politie doet nog onderzoek en kan vooralsnog geen nieuwe informatie geven.

Zijn er doden gevallen?

Er gaan geruchten rond op social media dat er iemand zou zijn overleden bij de rellen vrijdagavond. De politie kan dat niet bevestigen en laat weten dat er 'geen melding is gemaakt' van een dode.

Een arts in het Erasmus MC noemt de dode 'loze geruchten'. Wel zijn er bij hen mensen binnengebracht met 'handen en vingers eraf'.

Wat gaat er nu verder gebeuren?

Al sinds de vroege zaterdagmorgen wordt er hard gewerkt aan het schoonvegen van de stad. Niet alleen door de politie die de relschoppers weg probeerde te krijgen, maar ook door schoonmakers, die letterlijk hun best doen om de stad weer toonbaar te maken. "De helden van stadsbeheer zijn al uren bezig de boel op te ruimen, zodat de stad weer open kan", laat wethouder Vincent Karremans weten.

De politie doet nog volop onderzoek naar de rellen. De camera's in de binnenstad worden gebruikt om de relschoppers op te sporen, waarna ze met snelrecht veroordeeld zullen worden. "Op dit moment wordt het complete beeld opgemaakt", laat de politie weten.