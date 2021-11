Buitenlandse media over rellen Rotterdam: 'Ergste explosie van geweld in tijden'

Media in Frankrijk, Engeland, Australië en Israël: allen schrijven ze over de Nederlandse coronarellen die vrijdagavond plaatsvonden. Een protest tegen het 2G-beleid liep flink uit de hand. Er vielen zeker zeven gewonden en er zijn tientallen mensen gearresteerd.

"Nederlandse politie lost waarschuwingsschoten bij coronaprotest", kopt France24. De Franse nieuwssite schrijft ook over het ingezette waterkanon, de in brand gestoken politie-auto en het vuurwerk dat in de binnenstad werd afgestoken. Ook in Engeland wordt er over de rellen gepraat. De Daily Mail schrijft dat er zeven gewonden zijn gevallen nadat er 'boosheid ontstond over de herintroducering van coronamaatregelen'.

Zelfs in Australië worden de woorden van Aboutaleb herhaald. "Orgy of violence", kopt het lokale Illawarra Mercury. "Een van de ergste explosies van geweld sinds de coronamaatregelen vorig jaar van kracht werden." Ook de rellen van begin dit jaar worden aangehaald: toen gingen veel mensen de straat op om te rellen nadat er een avondklok was aangekondigd.

The Guardian haalt de vernielingen in de binnenstad aan: "De situatie kalmeerde later, maar de binnenstad was bezaaid met onderdelen van een in brand gestoken politiewagen en tientallen vernielde fietsen." Ook Al Jazeera, Fox News en het Duitse The Bild schrijven over de rellen. Verschillende media schrijven over een video die rond zou gaan op social media, waarop te zien zou zijn dat iemand neergeschoten wordt.