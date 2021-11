Grapperhaus: 'Extreem geweld tegen agenten, ME en brandweer is weerzinwekkend'

"Mannen en vrouwen die elke dag de straat op gaan voor onze veiligheid, zijn belaagd en bekogeld met stenen en vuurwerk. Ook hebben journalisten te maken gehad met geweld en zijn er forse vernielingen aangericht", vertelt de minister. "Vanuit verschillende steden zijn agenten naar Rotterdam gekomen om hun collega’s te hulp te schieten. Ik heb diep respect voor alle agenten en ME’ers, maar ook alle brandweermensen en andere hulpverleners, die vrijdag keihard hebben gewerkt de rust in de stad terug te brengen."

"Er zijn al relschoppers aangehouden, de komende dagen en weken zullen dat er meer worden en er wordt snelrecht toegepast", laat Grapperhaus weten. "De politie en het Openbaar Ministerie doen er alles aan deze relschoppers op te sporen, te vervolgen en te straffen. Naar de schietincidenten doet de Rijksrecherche onderzoek, zodat duidelijk wordt wat er precies gebeurd is."

'Misdadig gedrag'

"De coronamaatregelen die het kabinet moet nemen om het aantal besmettingen te beperken, maken veel los in de samenleving. Het is belangrijk dat we daarover met elkaar blijven discussiëren en zo nodig een stevig debat voeren. Intimidatie en geweld horen daar niet. Demonstreren is een groot recht in onze samenleving, maar wat we vrijdagavond hebben gezien is simpelweg misdadig gedrag. Het heeft niets met demonstreren te maken", besluit Grapperhaus.

De rellen in Rotterdam hebben vrijdagavond voor gewonden, tientallen arrestaties en een flinke ravage in de binnenstad gezorgd. Kijk hier hoe dat eraan toeging: