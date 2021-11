'Is dit mijn stad nog?' Zo ziet Rotterdam er de dag ná de coronarellen uit

Op de straten zitten nog zwartgeblakerde vlekken, van het zware vuurwerk dat is afgestoken. Even verderop liggen kapotte straattegels en is de ruit van een winkel aan diggelen geslagen. "Verschrikkelijk hè", zegt een voorbijganger, "het is niet nodig. Demonstreren is niet erg, maar dit slaat nergens op." Het valt hem goed mee hoeveel troep er de dag nog te zien is. "Ik vind het alweer aardig schoon", zegt hij enigszins verbaasd. "Tja, wat moet je er verder aan doen", zegt hij al schouderophalend. "Je kunt wel hard optreden, maar ze zijn natuurlijk zo weer vrij."

'Loopt de spuigaten uit'

"Gisteren op tv zag het er best heftig uit. Ik kom even kijken hoe het er nu bij ligt", zegt een Rotterdammer, die van een afstandje staat te kijken. Hij wijst naar een boom. "Daar zijn tegels weggehaald en je ziet nog sporen van vuur." "Het verwondert me dat het er nog staat", gebaart een vrouw naar straatmeubilair. "Gisteren liep ik hier nog in het zonnetje en nu die zwarte vlekken. Ik vind het doffe ellende dat het iedere keer maar weer moet gebeuren in onze stad Rotterdam. Het loopt de spuigaten uit!"

Een voorbijganger vult aan: "Is dit mijn Rotterdam nog? Ik heb vroeger ook rare dingen gedaan, maar dit niet. Dit slaat nergens op." Een ander snapt de woede, maar niet de manier waarop het geuit wordt: "Het maakt veel los bij mensen, ze zijn boos, maar ik kan me niet voorstellen dat je dan de Coolsingel op gaat om de boel af te breken."

Dat is wel wat er is gebeurd. Kapotte ruiten, terrasstoelen op een hoop gesmeten en planten in de bloembakken die in de fik zijn gestoken. Ondernemers, die het al zo lastig hadden met wéér nieuwe coronamaatregelen, hebben het moeten ontgelden vrijdagavond. "Alsof je niet genoeg voor de kiezen hebt gekregen met corona", zegt Corine Wiedouw van restaurant Raoul hoofdschuddend. "Nu dit nog even erbij. Ik voel me kut, ik heb er gewoon geen andere woorden voor. Dit is precies te veel."

'Ondernemers hebben het al zo moeilijk'

Ze slikt even, het verdriet zit haar hoog. "Dit kon er in geen enkel opzicht meer bij. Geestelijk niet, lichamelijk niet en financieel gezien niet. We zitten al twintig maanden in de shit, moeten al die tijd dealen met maatregelen - waar die relschoppers het dan waarschijnlijk niet mee eens zijn. Ik ben het er ook niet mee eens, maar we moeten het met z'n allen doen. En zo maken ze het voor heel veel mensen heel moeilijk."

Via de bewakingscamera hield Wiedouw haar zaak in de gaten | Foto: Corine Wiedouw

"Het is gewoon te veel", herhaalt ze, terwijl de tranen in haar ogen staan. "Dit had niet gehoeven. Iedereen mag z'n mening hebben, maar laat ondernemers die het al zo moeilijk hebben met rust. Ga niet hun spullen slopen. Er werken hier ook nog andere mensen: die moeten ook eten, ook hun gezin onderhouden." Vrijdagavond heeft ze de hele avond haar terras in de gaten gehouden via de bewakingscamera: "De schade blijkt mee te vallen. Ik dacht dat er niets meer van mijn zaak over zou zijn, maar het is vooral een troep. Een ruit kapot, bloembakken en planten in de fik. Familie en vrienden willen helpen en dan hopen we zo weer open te kunnen."

'Stuur het leger erop af'

Waar Corine alweer strijdlustig naar de toekomst kijkt, blijven sommige Rotterdammers vooral heel boos. "Hier moet eens goed ingegrepen worden", zegt een vrouw hoofdschuddend. "Laten ze het leger er maar op afsturen en traangas gebruiken. Ze zijn veel te zacht voor die relschoppers. Schiet ze maar kapot, dat mag van mij - sorry dat ik het zeg. Maar ik vind het niet meer leuk, het is te triest voor woorden. Die agenten staan er ook voor hun werk, hebben kleine kinderen die vragen of ze nog wel thuis komen. Heel erg. Ik wens de burgemeester heel veel steun en sterke met onze stad. Hij zal het helaas nodig hebben."