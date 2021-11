Twee keer eerder schoot de Rotterdamse politie gericht op relschoppers

Het gebeurt niet vaak dat de politie gericht schiet bij rellen. Vrijdagavond gebeurde dat wel tijdens de rellen op de Coolsingel. Volgens politiewetenschapper Jaap Timmer gebeurt zoiets eens in de tien of vijftien jaar, zei hij zaterdagochtend in het NOS Radio 1 Journaal.

Bij de rellen op de Coolsingel raakten in ieder geval zeven mensen gewond. De politie kan nog altijd niet zeggen wat de aard van de verwondingen is, maar bij een aantal zijn het politiekogels. Altijd als de politie schiet, wordt dat onderzocht door de Rijksrecherche. Er zijn ook agenten gewond geraakt, maar hoeveel en hoe gewond kan nog niemand zeggen.

Sommige agenten werden op de Coolsingel zo belaagd en in het nauw gedreven, dat ze zich genoodzaakt voelden gericht te schieten. Volgens politievakbondsman Jan Struijs lijkt er in twee situaties te zijn geschoten, zegt hij tegen de NOS. Normaal gesproken richten agenten op de benen. In een filmpje dat circuleert is te zien dat een man in zijn been wordt geschoten en omvalt.

De rellen begonnen als onaangekondigd protest tegen de coronamaatregelen, maar dat liep al heel snel uit de hand. Er werden barricades opgeworpen en spullen vernield en in brand gestoken, waaronder elektrische deelscooters en vier politiewagens. Er waren honderden mensen op de been in het centrum van Rotterdam.

Strandrellen Hoek van Holland

De laatste keer dat de politie gericht op mensen heeft geschoten bij rellen was volgens Timmer bij Hoek van Holland in 2009. Bij die strandrellen viel een dode door politiekogels. De politie schoot toen twee agenten in burger in het nauw kwamen nadat ze op een strandfeest waren herkend door een groep hooligans.

Landskampioen

Ook bij de kampioensrellen in het centrum van Rotterdam in 1999 schoot de politie met scherp. Ook toen liep de situatie op de Coolsingel compleet uit de hand, nadat er een feest losbarstte omdat Feyenoord landskampioen was geworden. Daar werden vier mensen geraakt door politiekogels.