Drie gewonden door kogels en 51 arrestaties na rellen Rotterdam, helft minderjarig

Bij de coronarellen in Rotterdam vrijdagavond zijn 51 mensen aangehouden en raakten drie relschoppers gewond door een kogel. Volgens de politie is ongeveer de helft van de opgepakte mensen 'net minderjarig'. De relschoppers komen uit verschillende delen van het land.

Bij de rellen op de Coolsingel vielen verschillende gewonden: zowel relschoppers als agenten. Een agent raakte gewond aan zijn been en ligt in het ziekenhuis. Een ander is door ambulancemedewerkers behandeld. Verschillende agenten raakten lichtgewond nadat ze bekogeld werden met stenen en anderen liepen gehoorschade op door het afgestoken vuurwerk.

Meer aanhoudingen

De drie relschoppers die zijn geraakt door een kogel en daarbij gewond raakten, liggen nog in het ziekenhuis. De Rijksrecherche doet onderzoek naar wanneer de politie heeft geschoten.

Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten: "Er zijn tot nu toe 51 aanhoudingen verricht, maar daarmee zijn nog niet alle verdachten van de rellen in beeld", laat de politie weten.

Coronarellen

In het centrum van Rotterdam gaat het vrijdagavond mis. Op sociale media wordt een coronaprotest aangekondigd, dat uitmondt in rellen. Er wordt zwaar vuurwerk afgestoken, barricades opgericht en politiewagens in brand gestoken. Ondernemers moeten het ook ontgelden: ruiten worden ingegooid en terrasmeubilair vernield.