LIVE: Sparta speelt op een leeg Kasteel tegen FC Twente (0-0)

Lennart Thy is aan de bal namens Sparta tegen FC Twente in het seizoen 2020/2021. Op de achtergrond staat Ramiz Zerrouki | Foto: VK Sportphoto - Mischa Keemink

In de eredivisie ontvangt Sparta zaterdagavond FC Twente. Vanwege de coronamaatregelen wordt dit duel op Het Kasteel voor lege tribunes gespeeld, maar Rijnmond Sport is er wel bij op Spangen.

De mannen van trainer Henk Fraser gingen twee weken geleden met een goed gevoel de interlandperiode in. Sparta zegevierde namelijk met 3-0 bij Willem II. Na deze overwinning staat het Rotterdamse team met een zestiende plaats echter nog steeds in de gevarenzone, maar de 'veilige' teams Heracles Almelo, RKC Waalwijk en FC Groningen hebben slechts één punt meer dan Sparta. FC Twente, de tegenstander van de Kasteelclub, is momenteel zesde met achttien punten.

In Radio Rijnmond Sport mis je niets van Sparta-FC Twente. De wedstrijd begint om 18:45 uur. Het commentaar wordt verzorgd door Sinclair Bischop en Ruud van Os. Dennis Kranenburg presenteert de show. Voormalig Sparta- en FC Twente-speler Arjan van der Laan analyseert de wedstrijd. Radio Rijnmond Sport start om 18:00 uur en duurt tot en met 21:00 uur.

Luister hieronder live naar Radio Rijnmond Sport:

Wil je meepraten over Sparta-FC Twente? Laat dan onder dit bericht een reactie achter. Er is ook een liveblog rondom dit duel.

LIVE: Sparta - FC Twente 0-0

Opstelling Sparta: Okoye; Masouras, Vriends, Beugelsdijk, Pinto; Mijnans, Abels, Auassar, Smeets; Thy, Emegha