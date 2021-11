Amateurvoetbal: Excelsior Maassluis boekt benauwde zege, Jong Sparta verliest bij Noordwijk

Of het nu kwam door de (door coronabesmettingen) afgelaste wedstrijd tegen HHC, vorige week, of dat het toch kwam door de thuisnederlaag tegen Jong Sparta (0-2) op 6 november: Excelsior Maassluis leek hongerig als een leeuw in de openingsfase in het duel met Jong FC Volendam. De ploeg van Dogan Corneille stormde vanaf de eerste minuut op het Noord-Hollandse doel af en stond al binnen dertig minuten op een 3-0 voorsprong, door doelpunten van Dave van Delft, Daan Blij en Vincent van den Berg.

Een makkelijke zege leek in de maak, tot Jong FC Volendam na rust binnen vijf minuten tweemaal toesloeg, via Younes Taha El Idrissi en Koen Blommestijn: 3-2. Excelsior Maassluis moest daardoor in de slotfase nog alles op alles zetten om de zege over de streep te trekken. Dat lukte, waardoor de ploeg van Dogan Corneille de zesde zege van het seizoen boekte.

Jong Sparta onderuit

Voor Jong Sparta werd het een stuk minder mooie middag. Met een overwinning op Noordwijk zou de ploeg van Geert Arend Roorda weer enigszins aansluiting vinden bij koploper Katwijk. Een driepunter kwam er echter niet voor Jong Sparta. Al in de achtste minuut zette Marc de Kruijs de Noordwijkers op voorsprong. Een voorsprong die tien minuten voor tijd werd verdubbeld door Dylan Rietveld. Ondanks de nederlaag blijft Sparta wel op de tweede plaats, omdat ook concurrenten Koninklijke HFC en AFC punten morsten.

ASWH kwam niet in actie. De ploeg uit Hendrik-Ido-Ambaacht zag het duel thuisduel met hekkensluiter GVVV worden afgelast, op verzoek van de ploeg uit Veenendaal.

SteDoCo wint, corona velt Barendrecht weer

Dat SteDoCo in uitstekende vorm verkeert, kun je inmiddels een understatement noemen. De derdedivisionist uit Hoornaar boekte zaterdag tegen DVS'33 alweer zijn vierde zege op rij. Het was verdediger Ingo Van Weert die SteDoCo al a twee minuten op voorsprong kopte. Precies een half uur later verdubbelde Steven Edwards de marge. Nadat de bezoekers vlak na rust de aansluitingstreffer produceerden, gooide Olivier Pilon de wedstrijd in het slot: 3-1.

Bekijk hier het interview met SteDoCo-speler Olivier Pilon. Tekst gaat verder onder de video.

Het zit derdedivisionist Barendrecht bepaald niet mee. Voor de ploeg van Richard Elzinga wachtte na twee weken zonder wedstrijden een uitduel met DOVO, maar vanwege coronabesmettingen in de Barendrechtse selectie is het duel uit het programma gehaald. Om deze reden werden eerder al de wedstrijden tegen VVOG en SteDoCo afgelast.

Hoofdklasse

Koploper Zwaluwen heeft voor de tweede week op een rij niet gewonnen. Op bezoek bij Achilles Veen leken de Vlaardingers lang op weg naar een zege, maar gaven ze de 1-0 voorsprong een kwartier voor tijd weg. Mede-koploper Capelle won wél, bij Achilles'29. Tegen de Groesbekers, die in het seizoen 2016-2017 nog in de eerste divisie speelden, werd het 0-3. Capelle is door de zege de nieuwe koploper van de zaterdag hoofdklasse A.

Overige uitslagen:

Smitshoek - Rijsoord 3-1

FC 's-Gravenzande - Spijkenisse 2-0

DUNO - Poortugaal 2-2