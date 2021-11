Tientallen schoonmakers stonden middernacht al klaar om de Coolsingel weer op te ruimen

Rond 03:00 uur zaterdagochtend trokken ze eropuit, zodra de straat was vrijgegeven door de politie. 40 medewerkers van Stadsbeheer met bezems, schoffels, vuilniszakken en veegwagens hebben uren gewerkt om de Coolsingel weer schoon te maken na de rellen van vrijdagavond. Wat begon als een protest tegen de coronamaatregelen, liep al snel uit op heftige rellen waarbij van alles werd gesloopt en in brand werd gestoken. Agenten werden bekogeld met stenen en vuurwerk en de politie heeft een aantal keer gericht op relschoppers geschoten.

De eerste ploeg schoonmakers werd 's ochtends afgewisseld door een nieuwe groep. De schade wordt nog opgemaakt en het herstel kan nog wel een week duren. Ook al zijn de kapotte tegels, gegooide stenen, de vuurwerkresten en het glas weggeveegd, het vervangen van plantenschalen, verkeersborden en brandplekken op het wegdek kost wat meer tijd, legt een woordvoerder van Stadsbeheer uit.

De schouw om de schade op te nemen is zaterdag al meteen begonnen, maandag gaat dat verder.

