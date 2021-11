Rotterdamse politiechef: 'We hadden een hele andere situatie ingeschat'

Tientallen agenten raakten vrijdagavond gewond tijdens rellen in de Rotterdamse binnenstad. Een protest tegen de coronamaatregelen van zo'n 50 tot 60 mensen werd in een mum van tijd overgenomen door honderden relschoppers. "Die waren maar op één ding uit: geweld, en geweld tegen míjn mensen", zegt Fred Westerbeke, politiechef van de eenheid Rotterdam, die op een hele andere avond had gerekend.

Met name de agenten die aan het begin van de avond met de 'platte pet' aanwezig waren om een oogje in het zeil te houden werden al enorm snel onder vuur genomen door relschoppers met vuurwerk en stenen. Ze liepen gehoorschade, schrammen en blauwe plekken op. Eén agent moest naar het ziekenhuis met een fikse beenbreuk. Veel van hen hebben zoiets in hun lange loopbaan nog nooit meegemaakt, vertelt politiechef Westerbeke.

"We hadden een hele andere situatie ingeschat. Wij hadden gewoon niet de informatie liggen dat er zo'n aanzwelling zou zijn van demonstranten. We hielden rekening met een coronademonstratie zoals we die vaker hebben gehad. Dat was de informatie die we hadden, niet dat het zo zou worden overgenomen door relschoppers. We hebben wel snel opgeschaald, binnen een uur of twee tijd hadden we acht pelotons ME in Rotterdam."

Georganiseerd

Westerbeke denkt dat enorm veel mensen in contact stonden via sociale media. Verschillende groepen uit meerdere hoeken en gaten kwamen tegelijk in korte tijd op het stadscentrum af. "Dat moet haast wel georganiseerd zijn. Uiteindelijk stonden daar duizend mensen. Die waren maar op één ding uit: geweld. Geweld tegen míjn mensen", zegt Westerbeke.

De politiechef benadrukt hoe zeer een agent zich bedreigd moet voelen dat gericht schieten op een demonstrant voor hem of haar de enige oplossing is om zelf niet ernstig gewond te raken of erger. "Het is, na waarschuwingsschoten, het laatste redmiddel." Twee demonstranten kregen een politiekogel in hun been.

De tot nu toe 51 aangehouden mensen worden verdacht van brandstichting, opruiing, openlijk geweldpleging en het overtreden van het afgekondigde noodbevel. "Een enorme waaier aan soorten strafbare feiten, al deze mensen worden nu individueel beoordelen."

Stevig aanwezig

Ook zaterdagavond is de politie op zijn hoede. "We zijn stevig in de binnenstad aanwezig, we volgen de sociale media en daar zien we nu ook weer oproepen. De nationale politie is ook alert", zegt de politiechef.

Westerbeke denkt niet dat het een verkeerde inschatting is geweest om vuurwerk toe te staan bij de eerste 50 demonstraten die 'stoom wilden afblazen', zoals burgemeester Aboutaleb vannacht zei. "Hij wilde zeggen dat als er in die groep, die puur voor demonstratie kwam, wat vuurwerk zou worden afgestoken, we niet direct zouden ingrijpen. Maar het ging om heel heftig vuurwerk dat we wel moesten gaan optreden."

Veel steun

Het is de tweede heftige avond vol rellen en geweld voor de Rotterdamse politiechef, na de avondklokrellen op de Beijerlandselaan vorig jaar. "Het raakt me ontzettend dat mijn mensen, die zo bezig zijn de stad veilig te houden, zo in het nauw worden gedreven."

Westerbeke is daarom blij met de vele steunbetuigingen die op alle politiebureaus in de stad binnenkomen. "Taarten, bloemen, politieautootjes, kinderen, hele gezinnen die langskomen om ons een hart onder de riem te steken. Dat kunnen we in deze tijd goed gebruiken."