Aanvallend onmachtig Sparta door onbesuisde tackle Masouras onderuit tegen FC Twente

Sparta zal het duel met FC Twente nog wel vol vertrouwen in zijn gegaan. De Kasteelclub won de laatste wedstrijd voor de interlandbreak, tegen Willem II, zeer overtuigend met 3-0. Bovendien kende Henk Fraser een prima interlandperiode, door zich met Oranje te plaatsen voor het WK 2022.

Maar op een leeg Kasteel bleek daar in de eerste helft maar weinig van. FC Twente had het betere van het spel, wat al snel resulteerde in een kopkans voor Ricky van Wolfswinkel. En nadat de Sparta-supporters achter de Denis Neville-tribune een ware vuurwerkshow weggaven, kreeg ook FC Twente-aanvaller Dimitrios Limnios een schietkans. Bij beide mogelijkheden kwam doelman Maduka Okoye, die een droomtransfer naar Watford werkelijkheid zag worden maar het seizoen afmaakt in Rotterdam-West, echter niet.

Nauwelijks kansen

Kansen kon Sparta er op het lege en sfeerloze Kasteel in de eerste helft nauwelijks tegenover stellen. Emanuel Emegha was nog het dichtste bij met een hard schot doel vanaf de rand van het zestienmetergebied, die over het doel van FC Twente-goalie Lars Unnerstall ging. Ook Bart Vriends, tegen Willem II recent nog twee keer trefzeker, probeerde het met het hoofd, maar die poging mocht geen naam hebben.

Sparta begon wel goed aan de tweede helft. Met name Emegha kroop een aantal keer geniepig door de Twentse defensie heen, al leidde het niet tot echte kansen. Meer dan een gezonde portie strijd en passie bleef er lange tijd dan ook niet over op Het Kasteel. Wout Brama testte Okoye na 65 minuten nog maar eens met een fraaie volley van afstand, maar de bal werd gemakkelijk gestopt.

Onbesuisde tackle Masouras

Een punt voor beide ploegen leek de terechte uitkomst te worden, tot Giannis Masouras er een onbesuisde tackle uitgooide op Michel Vlap. Scheidsrechter Edwin van de Graaf wuifde de Twentse smeekbedes om een strafschop in eerste instantie weg, maar kon na ingrijpen van de VAR niet anders dan de bal op de stip leggen. Van Wolfswinkel benutte de daaropvolgende strafschop feilloos. Sparta kreeg via invaller Mo Osman nog een enorme kans, maar Unnerstall had op de volley van de Syriër een fraaie redding in huis.

De Kasteelclub blijft door de nederlaag de nummer zestien van de eredivisie, al kan nummer zeventien Fortuna Sittard met een overwinning op Heracles vanavond nog over Sparta heen gaan.

Sparta - FC Twente 0-1 (0-0)

83' 0-1 Van Wolfswinkel

Opstelling Sparta: Okoye; Abels, Vriends, Beugelsdijk, Pinto (86' Goudmijn); Mijnans (67' Meijers), Auassar (86' Osman), Masouras (86' Van Crooij), Smeets; Thy, Emegha (74' Engels).