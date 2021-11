Fraser baalt van strafschop die Sparta nekt: 'Moet ik mijn verdedigers dan vragen om geen schoten meer te blokken?'

Het moment van de wedstrijd vond plaats in minuut 83, toen Giannis Masouras met een sliding een schot van Michel Vlap wilde blokken. Masouras raakte de bal niet, maar uiteindelijk de speler wel. De daaruit volgende penalty werd door Ricky van Wolfswinkel benut. "Het is het meest vervelende scenario om zo te verliezen. Hoe ik het zag, was de bal al lang weg. Moet ik dan aan mijn verdedigers gaan vragen om geen schoten meer te blokken? Dat is onmogelijk", reageert Fraser geagiteerd.

Aanvallend onmachtig

De trainer zag zijn ploeg lang op weg zijn naar een punt, maar tegelijkertijd aanvallend onmachtig zijn. Verder dan een fraaie knal van invaller Mo Osman in de blessuretijd kwam Sparta eigenlijk niet. "Het was in balbezit vandaag gewoon ontzettend slordig. We moeten de bal veel meer in de ploeg houden en zijn in balbezit veel te onrustig. Je kunt wel een goede organisatie hebben staan, maar als je de bal zo vaak inlevert dan help je FC Twente in de wedstrijd."

Sparta kon de goede lijn van de klinkende zege op Willem II dan ook niet doorzetten. Het verloor voor de derde keer in de laatste vier duels met 1-0. Het gebeurde eerder al tegen RKC en Feyenoord. "Of dat toeval is? Ik denk dat er altijd een reden voor is", zegt Fraser, die beseft dat punten pakken in de komende twee duels tegen Ajax en AZ, een hels karwei wordt.

"Als we tegen hen niet beter zijn in balbezit, dan zullen we alleen maar achter hun aan lopen. Extra vervelend is het feit dat we zowel vandaag als volgende week tegen Ajax zonder publiek spelen. Dat maakt het er sowieso niet makkelijker op", zegt Fraser.

Sparta staat er op de ranglijst door de nederlaag bepaald niet florissant voor. Toch denkt Fraser dat handhaving met deze groep mogelijk is. "Ik heb vertrouwen in deze groep. De sfeer is goed, we trainen keihard. We moeten knokken en doorgaan om dit om te draaien. Ik zie in ieder geval de wil. Wat dat betreft hebben de spelers hetzelfde DNA als wat ik heb."

Bekijk hier het interview met Henk Fraser: