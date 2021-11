LIVE: Feyenoord heeft PEC Zwolle onder controle, maar de kansen blijven in de tweede helft uit (4-0)

Om 14:30 uur trappen beide teams af. Feyenoord blijft bij een overwinning in het spoor van Ajax en PSV in de top van de competitie. PEC Zwolle kan daarentegen elk puntje goed gebruiken in de strijd om lijfsbehoud. De blauw-witten staan onderaan, hebben nog maar vier punten en voerden met Dick Schreuder voor Art Langeler deze week een trainerswissel door.

In Radio Rijnmond Sport mis je niets van Feyenoord-PEC Zwolle. Sinclair Bischop en Dennis van Eersel geven in De Kuip het radiocommentaar. Dennis Kranenburg presenteert de show. Oud-wereldkampioen Joop van Daele is de analist rondom dit duel. Radio Rijnmond Sport start om 13:00 uur en duurt tot en met 18:00 uur.

Voor de wedstrijd verzamelden supporters van Feyenoord zich voor De Kuip om hun ploeg een steuntje in de rug te geven. Vanwege de coronamaatregelen mochten zij het duel met PEC Zwolle niet bijwonen. Daarom staken zij vuurwerk af en werden er liederen op het voorplein gezongen.

Wil je meepraten over Feyenoord-PEC Zwolle? Laat dan onder dit bericht een reactie achter. Er is ook een liveblog rondom deze wedstrijd.

LIVE: Feyenoord - PEC Zwolle 4-0 (4-0)

6' 1-0 Bryan Linssen

9' 2-0 Luis Sinisterra

31' 3-0 Bryan Linssen

35' 4-0 Guus Til

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Pedersen (66' Geertruida), Trauner, Senesi, Malacia; Aursnes, Til, Kökcü; Toornstra (66' Jahanbakhsh), Linssen (66' Dessers), Sinisterra (66' Nelson)