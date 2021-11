Sportoverzicht: Hockeyclub Victoria verliest laatste wedstrijd voor de winterbreak

In de hoofdklasse gaat Victoria als de nummer dertien van de competitie de break in. De Rotterdamse hockeysters hebben zeven punten uit dertien wedstrijden. De hockeymannen van HC Rotterdam zitten al in de winterstop en speelden vorige week voor het laatst in 2021.

Korfbal League van start

Op het hoogste niveau van het zaalkorfbal heeft PKC de eerste wedstrijd van het seizoen gewonnen. De Papendrechters waren zaterdag in Groep B met 20-18 te sterk voor DOS '46 uit Nijeveen.

In Groep A kwam KCC in actie. De ploeg uit Capelle aan den IJssel verloor zaterdag in de openingsronde. LDODK nam de twee punten mee terug naar Gorredijk (21-24).

Brand wint weer eens, eindelijk een zege voor Feyenoord Futsal

De Rotterdamse renster Lucinda Brand was zaterdag wederom de beste in de Superprestige. In het Belgische Merkplas kwam zij solerend over de streep. Het was haar derde zege van het seizoen. Ceylin del Carmen Alvarado finishte als vijfde op 1.08 minuut van Brand.

Een dag later mocht Brand aan de bak in de wereldbekerwedstrijd van Koksijde. In België eindigde zij op 37 seconden als derde. Brand staat wel nog altijd bovenaan op de ranglijst van de wereldbeker.

Feyenoord Futsal kon zondag eindelijk een zege vieren. In Vlissingen wonnen de Rotterdammers bij Groene Ster voor het eerst in dit seizoen. De uitslag was 0-1. Daardoor delen beide teams nu de laatste plaats in de eredivisie zaalvoetbal met vier punten.

Overige uitslagen

Basketbal (basketball league dames): Binnenland - Den Helder Suns (74-85)

Handbal (eredivisie heren): Dynamico - Feyenoord Handbal (18-30)

Rugby (ereklasse heren): RC The Hookers - RFC Oisterwijk Oysters (14-9)

Voetbal (eredivisie vrouwen): Feyenoord - ADO (1-1)

Voetbal (eredivisie vrouwen): Ajax - Excelsior (2-0)

Volleybal (eredivisie heren): ZVH - VCN (0-3)

Volleybal (eredivisie dames): Sliedrecht Sport - Set-Up '65 (3-0)

Volleybal (eredivisie dames): Apollo 8 - VCN (3-0)

Waterpolo (eredivisie heren): SVH - GZC Donk (13-17)