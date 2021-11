Grapperhaus: goed beeld van wie er achter rellen Rotterdam zaten

Politie en justitie hebben een redelijk goed beeld van wie er achter de zware rellen zaten in het centrum van Rotterdam, afgelopen vrijdag. Dat heeft demissionair minister Grapperhaus van Justitie gezegd in WNL op Zondag.

Grapperhaus noemde geen namen van groeperingen, om naar eigen zeggen het politieonderzoek niet voor de voeten te lopen. Maar de daders moeten volgens hem voor een deel gezocht worden in de hoek van voetbalhooligans. "Het zijn groepen die ook niet zelden banden hebben met andere vormen van georganiseerde criminaliteit."

Georganiseerd geweld

Hij maakt een onderscheid tussen rellende jongeren die met elkaar afspreken om stenen en zwaar vuurwerk naar de politie te gooien en mensen die "echt extreem geweld gebruiken, specifiek gericht op politie- en brandweermensen". Dat gebeurde vrijdag in Rotterdam, en dat is een verschil met de kleinschaligere rellen van de afgelopen nacht, meent Grapperhaus.

Volgens de minister is vrijdag de demonstratie tegen het coronabeleid gebruikt als dekmantel voor georganiseerd geweld van verschillende groepen. "De politie wordt neergezet als verlengstuk van de overheid en die moet aangevallen worden." Hij erkende dat er een groeiend wantrouwen is in de samenleving tegenover de overheid, maar beklemtoonde dat het maar een klein deel is dat bereid is om zo veel geweld te gebruiken.

'Geweld tegen míjn mensen'

Een dag na de rellen zei ook de Rotterdamse politiechef Fred Westerbeke dat deze 'haast wel georganiseerd' moesten zijn. "Enorm veel mensen stonden met elkaar in contact via sociale media. Verschillende groepen uit meerdere hoeken en gaten kwamen tegelijk in korte tijd op het stadscentrum af. Die waren maar op één ding uit: geweld. Geweld tegen míjn mensen."