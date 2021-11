Feyenoord heeft geen kind aan PEC Zwolle en boekt ruime zege door doelpuntrijke eerste helft

Voor de aftrap van het duel tussen Feyenoord en PEC Zwolle meldden honderden supporters zich bij De Kuip, om ondanks de coronamaatregelen samen te zingen en vuurwerk af te steken. Dat vuurwerk begon rond de aftrap en klonk de eerste minuten van de wedstrijd.

Nadat het vuurwerk van buiten De Kuip had geklonken, kwam Feyenoord via de eerste de beste kans vroeg op voorsprong. Op aangeven van Orkun Kökcü schoot Bryan Linssen de bal hard in de korte hoek binnen. Drie minuten later was het al 2-0. Luis Sinisterra frommelde zich door de verdediging van PEC, om vervolgens de tweede Rotterdamse treffer binnen te werken.

Waar Feyenoord niet eens in een heel hoge versnelling speelde, was het wachten op de 3-0. Die kwam na ruim een halfuur spelen wederom van de voet van Linssen. Na een mooie pass van Marcos Senesi kon Sinisterra de bal terugleggen op de spits, die van dichtbij PEC Zwolle-doelman Kostas Lamprou wist te passeren. Ook Guus Til deed voor rust nog een duit in het zakje. De middenvelder kreeg de bal binnen de zestien voor zijn voeten en schoot simpel de 4-0 binnen.

Saaie tweede helft

Na een slaapverwekkend begin van de tweede helft, was Tyrell Malacia na ruim een uur spelen dicht bij de vijfde Rotterdamse treffer. Het schot van de linksback werd knap gekeerd door Lamprou. Kort daarop besloot Arne Slot met maar liefst vier wissels in één keer op jacht te gaan naar meer doelpunten. Lutsharel Geertruida, Alireza Jahanbakhsh, Cyriel Dessers en Reiss Nelson meldden zich als vervangers voor Marcus Pedersen, Jens Toornstra, Bryan Linssen en Luis Sinisterra.

In de slotfase was invaller nummer vijf, João Teixeira, nog het dichtst bij een vijfde treffer. De paal wist te voorkomen dat de Portugees zijn eerste minuten onder Slot wist te bekronen met een doelpunt. Ook Dessers was, uiteraard in blessuretijd, nog dicht bij een goal, maar hij schoot de bal oog in oog met Lamprou op de doelman. Daarmee bleef de teller op vier en mag Feyenoord zich nog altijd de ploeg met de minste verliespunten in de eredivisie noemen.

Luister hier naar de compilatie van Feyenoord-PEC Zwolle op Radio Rijnmond met het commentaar van Sinclair Bischop en Dennis van Eersel:

Feyenoord - PEC Zwolle 4-0 (4-0)

6' Bryan Linssen 1-0

9' Luis Sinisterra 2-0

31' Bryan Linssen 3-0

35' Guus Til 4-0

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Pedersen (66' Geertruida), Trauner, Senesi, Malacia; Aursnes, Til (82' Teixeira), Kökcü; Toornstra (66' Jahanbakhsh), Linssen (66' Dessers), Sinisterra (66' Nelson)