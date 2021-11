RIVM: 2047 nieuwe besmettingen, hoogste aantal ziekenhuisopnames sinds maart

Bij het RIVM zijn in de afgelopen 24 uur 2047 nieuwe coronabesmettingen in onze regio gemeld. Dat zijn er 210 minder dan gisteren, toen er 2257 besmettingen waren gemeld. Er zijn 2 overleden regiogenoten gemeld; 11 mensen werden opgenomen in het ziekenhuis. Zo hoog is het aantal ziekenhuisopnames sinds maart van dit jaar niet meer geweest.