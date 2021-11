Slot over fanatiek begin Feyenoord tegen PEC Zwolle: 'Kregen niet de beloning van supporters, wel van vier goals'

"Dan krijgen we helaas niet de beloning van supporters die daarin meegaan, maar wel van vier goals", vervolgt Slot. "Ik denk dat wij wel vol tempo speelden en de tegenstander constant afjaagden. Ik snap dat er kritisch naar Zwolle wordt gekeken, maar je moet maar wel even na een halfuur spelen met 4-0 voorstaan. Dat doe je altijd zelf, want als je zonder intensiteit en zonder beleving speelt lukt dat niet."

Na een daverende eerste helft met treffers van Bryan Linssen (twee keer), Luis Sinisterra en Guus Til was de tweede helft van Feyenoord-PEC Zwolle er een om snel te vergeten. "Je ziet graag dat je bij zo'n ruststand de voorsprong verder uitbouwt, maar het positieve is dat je niks weggeeft", vervolgt Slot. "Een 4-0 voorsprong bij rust is ook niet iets dat we hier de laatste maanden vaak gehad hebben."

Teixeira

In de laatste tien minuten voerde Slot nog een opvallende wissel door. Middenvelder João Teixeira maakte zijn eerste minuten van het seizoen. Slot: "Op het moment dat wij geen blessures hebben heeft hij een aantal jongens voor zich in de rangorde. Maar het feit dat hij inviel geeft aan dat ik hem de laatste weken een heel goede indruk vind maken op het trainingsveld. Eigenlijk zou Ramon Hendriks in de ploeg komen voor Marcos Senesi, maar ik vond dat João echt een keer een invalbeurt verdiende. Hij doet het gewoon goed."

