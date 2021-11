Rellen Rotterdam: acht verdachten nog vast, deel arrestanten krijgt gebiedsverbod

Voor de rellen op en rond de Coolsingel zitten nog acht verdachten vast. Zij worden verdacht van onder meer openlijke geweldpleging, vernieling en het hinderen of belagen van hulpverleners. In totaal zijn volgens justitie 49 mensen aangehouden. Een deel van hen mag tot 2 januari niet op bepaalde plekken in het centrum van Rotterdam en op Rotterdam-Zuid komen, meldt het Openbaar Ministerie (OM).

Daarnaast zijn vier relschoppers gewond geraakt door een kogel. Zij liggen in het ziekenhuis. De Rijksrecherche onderzoekt of de verwondingen zijn gekomen door politiekogels.

Zes minderjarig

Het grootste deel van de arrestanten komt uit de directe omgeving van Rotterdam. Maar er zijn ook enkele verdachten uit Brabant en Noord-Holland opgepakt. Volgens justitie zijn zes daarvan minderjarig en is het grootste deel jongvolwassen. Gisteren meldde politie Rotterdam nog 51 aanhoudingen, van wie ongeveer de helft 'nog net minderjarig' zou zijn.

Justitie bekijkt welke verdachten in aanmerking komen voor een zogeheten supersnelrechtzitting. "De verwachting is dat de eerste verdachten zich deze week al voor de rechter zullen moeten verantwoorden."

Gewonden

Een aantal gewonden ligt nog in het ziekenhuis. "Het precieze aantal en de aard van de verwoningen is moeilijk scherp te krijgen, omdat de ziekenhuizen vanwege het medisch beroepsgeheim niet alle informatie kunnen geven", laat de politie weten.

Onder de gewonden is in elk geval een agent, die moest worden opgenomen voor een wond aan zijn been. Een groot aantal agenten liep vrijdagavond lichte verwondingen en gehoorschade op door rondvliegende stenen en vuurwerk. Politie en justitie ontkennen met klem dat er bij de rellen een dode is gevallen. Daar gingen geruchten over op social media.

Beeld daders

Minister Grapperhaus van justitie liet eerder weten dat de politie een goed beeld heeft van de daders. Ze zouden vooral uit kringen van voetbalhooligans komen. De politie heeft een team van twintig rechercheurs op het onderzoek naar de rellen gezet. Zij gaan foto's, video's en berichten op sociale media analyseren met als doel verdachten te identificeren en vervolgens aan te houden. Ook de Rijksrecherche is een onderzoek begonnen, omdat door agenten gericht op demonstranten is geschoten.