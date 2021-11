Weer van vandaag: veel zon en 9 graden

Vandaag is het in het Rijnmondgebied zonovergoten en blijft het droog. De temperatuur komt vanmiddag uit op 9 graden. De wind waait zwak tot matig en komt uit het noordoosten.

Vanavond is het eerst nog helder, vannacht raakt het vanuit het noorden bewolkt en eind van de nacht kan er wat lichte regen of motregen vallen. De temperatuur daalt vanavond naar gemiddeld 2 graden, in de loop van de nacht loopt de temperatuur juist op. Eind van de nacht is het 7 graden. De wind waait zwak en aan zee matig en komt uit het noordwesten.

Morgen is het eerst bewolkt en kan het wat druilerig zijn. Verder zien we veel bewolking met soms wat zon en bestaat de kans op een lichte regenbui. In de middag wordt het 11 graden langs de kust en 9 graden in het oosten van de regio. De zwakke tot matige wind waait uit het noorden.

Vooruitzichten

Vanaf woensdag is er veel bewolking met soms wat zon en blijft het eerst droog. Vanaf vrijdag wordt het wisselvallig. In de middag wordt het een graad of 8, vanaf vrijdag wordt het in de middag nog maar 6 graden. Toch is winterweer voorlopig nog niet aan de orde, in de nacht blijft de temperatuur vaak boven het vriespunt.