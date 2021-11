Zevende editie van Sport Film Festival Rotterdam in aantocht

In tegenstelling tot de voorgaande jaren, heeft de organisatie van het Sport Film Festival Rotterdam er echter wel voor gekozen het festival dit jaar slechts op één van de vier dagen in fysieke vorm te doen. "Op de rest van de dagen is er een online programma. Daar hebben we dit jaar ook bewust in geïnvesteerd, met als doel om mensen van Maastricht tot Groningen te bereiken", vertelt festivaldirecteur Conrad Allesblas.

"Daarnaast hebben we niet de financiële middelen om alle dagen een programma op locatie aan te bieden. We hebben door corona anderhalf jaar geen festival gehad. Dat heeft impact."

LantarenVenster

Alleen op 9 december is er een live festival op locatie, in LantarenVenster. Die dag staat onder meer de Internationale Award Show op het programma, waarin zeven internationale awards worden uitgereikt.

Allesblas: "Die show is alleen voor genodigden. Voor de normale bezoeker is er gedurende de vier dagen van het festival echter genoeg te zien. Van films over maatschappelijke thema's in combinatie met sport tot films over de skateboardscene in Rusland."