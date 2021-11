Podcast Sparta met algemeen directeur Laros over kunstgras, transfers en teleurstellende sportieve resultaten

"Technisch voldoet het veld nog, dat wijzen de keuringen ook uit, maar dat we terug moeten naar gras onderstreep ik", vertelt de algemeen directeur van de Rotterdamse club. "We worden gewoon uitgelachen om dat veld nu", vult Slotboom aan.

De leiding van Sparta gaat in januari van het nieuwe jaar opnieuw om tafel zitten om te praten over het veld. Net als een jaar eerder. "Toen hebben we besloten om niet naar gras te gaan omdat de selectie dan ergens anders had moet trainen en die keuze kan leiden tot mindere sportieve resultaten. Dat mag niet. In het nieuwe jaar gaan we wederom met elkaar zitten en gaan we elkaar dezelfde vraag stellen." Over een eventueel nieuw kunstgrasveld is Laros helder. "Dat is in theorie een optie, maar in de praktijk niet."

Transfersom Okoye

In de podcast gaat het uiteraard ook over de transfer van keeper Maduka Okoye, die komende zomer naar Watford vertrekt. Over de hoogte van de transfersom was enige onduidelijkheid, maar Laros maakt aan al die onduidelijkheid een einde. "Vijf miljoen euro, bruto", zegt hij. "Daar gaat het nog wel het één en ander af dus, dat gaat om grote getallen. Dat is jammer."

Van Os vindt vijf miljoen euro te weinig voor de uitblinkende doelman van Sparta. Hij dacht aan minimaal acht miljoen euro. "Maar ik krijg niet altijd mijn zin, thuis ook niet hoor."

'Terechte strafschop'

Van Os zat zaterdag op een leeg Kasteel voor Sparta - FC Twente. De Rotterdammers verloren met 0-1, door een benutte penalty in de slotfase. Trainer Henk Fraser vond het geen penalty, maar hij krijgt geen bijval. "Dat was een strafschop", zegt Van Os. Slotboom: "Ik vrees het ook."

"Na een tijdje denk je tijdens die wedstrijd wel: al spelen we nog tot tweede kerstdag, we gaan niet scoren", aldus Van Os. "Dat vind ik wel pijnlijk. We krijgen helemaal niet zoveel goals tegen, maar aanvallend stelt het helemaal niets voor."

Dat vindt ook Slotboom. "Op televisie zie je dat nog erger, het is heel confronterend. De wedstrijd tegen Willem II (0-3, red.) was echt een feestje, maar dat lijkt nu jaren geleden. Het voelt niet alsof we daar de vruchten van hebben geplukt. Dat doet wel een beetje zeer."

In de podcast gaat het verder onder meer nog over de toekomst van Henk Fraser bij Oranje en de zoektocht van Sparta naar een bestuurslid technische zaken. "Dat ligt niet stil. Daar steken we veel tijd en energie in. We waren dichtbij een kandidaat, maar hij heeft op het laatste moment afgezegd", aldus Laros.



