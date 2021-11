FC Rijnmond: ‘Als iedereen fit blijft, is Feyenoord titelkandidaat'

Feyenoord had zondag geen kind aan PEC Zwolle en won overtuigend met 4-0. Maar geen supporter die het live heeft gezien. En daar snappen met name Jan Everse en Geert den Ouden maar weinig van, zo vertellen ze in FC Rijnmond.

“Er is door niemand een touw vast te knopen aan de coronamaatregelen. Het lost niets op. En nog erger vind ik dat ik het idee heb dat het kabinet geen idee heeft wat het aan het doen is”, vertelt Jan Everse.

Hij krijgt bijval van Geert den Ouden. Een grote groep Feyenoord-supporters verzamelde vlak voor het thuisduel met PEC Zwolle voor De Kuip, om daar toch hun club te ondersteunen. Ondanks dat er uiteindelijk meerdere aanhoudingen werden verricht, snapt Den Ouden snapt de supporters wel. “Ja, volledig. Ze mochten al een heel seizoen niet naar binnen en nu ook niet meer. Ik snap dat ze gefrustreerd zijn.”

Geen kind aan PEC Zwolle

Op het veld ging het Feyenoord in ieder geval voor de wind. Het had geen kind aan PEC Zwolle en kwam nauwelijks in de problemen. Het stond bij de rust al met 4-0 voor. Toch liep Feyenoord in de tweede helft niet verder uit.

Everse: “Als het al 4-0 is bij rust, hoop je natuurlijk dat het 8-0 wordt. Dat lukt alleen niet vaak. Maar PEC Zwolle groef zich in. En noem eens drie ploegen die geen moeite hebben om zo’n verdedigende muur te slechten.” Daar is Van Eersel het mee eens. ”PEC beperkte de schade, Feyenoord hoefde niet meer. Misschien dat als Feyenoord had gemoeten, die muur wel was geslecht.”

Titelkandidaat

Voorlopig won Feyenoord wel en kan het niet op in Rotterdam-Zuid. Everse denkt zelfs dat Feyenoord titelkandidaat is. “Zoals ze er nu voorstaan wel. Maar dan moet iedereen fit blijven. Vallen bijvoorbeeld Luis Sinisterra en Marcos Senesi weg, dan heeft Feyenoord een groot probleem.” Een potentiële valkuil is ook volgens Den Ouden de krapte van de selectie. "Ze hebben eigenlijk maar een man of veertien die meedoen in de wedstrijden. Als daarvan spelers wegvallen, wordt het moeilijk."

Zondag blonk Bryan Linssen uit aan Feyenoord-kant. Den Ouden zou de Limburger blijven verkiezen boven Cyriel Dessers. Den Ouden: “Linssen laat nu gewoon zien wat hij de voorbije jaren bij andere clubs ook heeft gedaan. Hij gaat er minimaal nog tien maken dit seizoen.”

Tirana

Feyenoord speelt donderdag alweer, tegen Slavia Praag. Pakken de Rotterdammers in Tsjechië een punt, dan plaatsen ze zich voor de achtste finale van de Conference League. En dan boekt Jan Everse direct zijn ticket naar Tirana.

“Maar ik vond Slavia Praag in De Kuip niet zo slecht. Het wordt echt niet makkelijk daar. Maar als Feyenoord daar wint, zijn ze zelfs kandidaat voor het winnen van de Conference League.”

Gebeten hond Masouras

Sparta verloor zaterdagavond met 1-0 van FC Twente. Giannis Masouras was de gebeten hond, door met een onbesuisde tackle de penalty te veroorzaken die door Ricky van Wolfswinkel binnen werd geschoten. Het leverde Sparta een nieuwe nederlaag op in de eredivisie. “Maar ik vond het geen overtreding. Die pipo’s van de VAR moesten niet voor niets 360 keer kijken of er echt iets aan de hand was”, zegt Everse. Van Eersel: “Als iets overduidelijk een overtreding is, hoef je er echt niet zo lang naar te kijken.”

De Kuip

In FC Rijnmond onthulde Dennis van Eersel nieuws over een mogelijk plan voor een renovatie van De Kuip. Feyenoord gaf eerder aan alle opties open te houden en blijkt ook weer naar het verbouwplan uit 2014, genaamd De Nieuwe Kuip, te kijken. Lees alles over dit nieuws via deze link.

Kijk hier FC Rijnmond terug.