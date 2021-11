RIVM: 2.266 nieuwe besmettingen in de regio, zevendaagse gemiddelde stijgt opnieuw

Bij het RIVM zijn in de afgelopen 24 uur 2.266 nieuwe coronabesmettingen in onze regio gemeld. Dat zijn er zo'n 200 meer dan zondag, toen er 2.047 nieuwe besmettingen waren. De stijgende lijn van de afgelopen dagen en weken wordt doorgezet.

Was er zondag nog een kleine afname in het aantal besmettingen, zit dat maandag alweer op het 'oude niveau'. Maandag zijn er ongeveer evenveel besmettingen gemeld als zaterdag. Normaal gesproken ligt het aantal nieuwe besmettingen op maandag altijd lager, omdat mensen zich in het weekend minder laten testen. Daar lijkt nu geen sprake van te zijn.

Ook het zevendaags gemiddelde is weer gestegen, naar 2212. Dat betekent dat er in de afgelopen zeven dagen gemiddeld 2212 per dag bijkwamen. Al sinds vorige week is er dagelijks een stijging in het zevendaags gemiddelde te zien.

Er zijn vijf regiogenoten overleden en acht mensen zijn opgenomen in het ziekenhuis. De overleden regiogenoten kwamen uit Barendrecht (1), Dordrecht (3) en Papendrecht (1). In het ziekenhuis werden verder mensen uit Alblasserdam (1), Barendrecht (1), Brielle (1), Capelle aan den IJssel (1), Rotterdam (2) en Vlaardingen (2) opgenomen.

Landelijke cijfers

Bij het RIVM zijn tot 10:00 uur maandagmorgen 23.066 nieuwe positieve tests gemeld. Dat zijn er 2.372 meer dan zondag en het op een na hoogste aantal in Nederland sinds het begin van de pandemie.

Gemiddeld stijgt het aantal positieve coronatests ook: in de afgelopen zeven dagen werden gemiddeld 21.599 positieve tests per dag geregistreerd. Dat is 49 procent meer dan de zeven dagen daarvoor.

In de ziekenhuizen nam de bezetting toe. Er liggen nu 2.430 mensen met corona in het ziekenhuis (zondag: 2.316), van wie 470 op de IC (zondag: 466), meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Bij het RIVM werden 29 overleden covid-patiënten gemeld. De afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM gemiddeld 35 doden per dag, tegen 24 doden per dag een week eerder.

In het weekend worden ook minder sterfgevallen doorgegeven aan het RIVM. Daardoor zijn op zondag en maandag deze cijfers vrijwel altijd lager dan in de rest van de week.

Regionale cijfers

Het aantal nieuwe besmettingen per gemeente, gevolgd door het totaal aantal besmettingen sinds het begin van de coronacrisis:

Alblasserdam: 44 - 4109

Albrandswaard: 46 - 4324

Barendrecht: 68 - 8037

Brielle: 22 - 2289

Capelle aan den IJssel: 97 - 10957

Dordrecht: 194 - 19557

Goeree-Overflakkee: 47 - 6771

Gorinchem: 42 - 6007

Hardinxveld-Giessendam: 30 - 4111

Hellevoetsluis: 36 - 5196

Hendrik-Ido-Ambacht: 50 - 5386

Hoeksche Waard: 116 - 12920

Krimpen aan den IJssel: 53 - 5109

Lansingerland: 106 - 9861

Maassluis: 45 - 5030

Molenlanden: 72 - 8602

Nissewaard: 123 - 12392

Papendrecht: 58 - 5024

Ridderkerk: 48 - 8016

Rotterdam: 666 - 112901

Schiedam: 97 - 12692

Sliedrecht: 60 - 5033

Vlaardingen: 79 - 11858

Westvoorne: 17 - 1675

Zwijndrecht: 50 - 7207

Welke cijfers gebruikt Rijnmond?

Wij gebruiken de cijfers die het RIVM elke dag om 15:15 uur publiceert op deze pagina. De cijfers komen van de GGD Rotterdam-Rijnmond en de GGD Zuid-Holland Zuid, maar kunnen per dag afwijken van het coronadashboard.

Dat kan verschillende redenen hebben, bijvoorbeeld het tijdstip waarop de cijfers worden ingevoerd en het feit dat onze regio uit twee GGDs bestaat. Beide GGDs hebben een andere werkwijze voor het vaststellen van de dagelijkse cijfers. Door elke dag dezelfde bron te gebruiken, hebben we het beste zicht op de ontwikkelingen over meerdere dagen en weken.