Deze struikelstenen herdenken 55 vermoorde joodse Rotterdammers

Naast het steentje voor Levi de Winter liggen die voor zijn vrouw en dochtertje. De Stolpersteine liggen in de stoep voor huisnummer 86, het voormalige woonhuis van de familie De Winter. Het zijn drie van de 55 Stolpersteine die maandag en dinsdag in Rotterdam worden geplaatst.

"Dit zijn twee dagen die het sluitstuk vormen van een heel proces", vertelt voorzitter Theo Schut van de Stichting Loods 24 en Joods Kindermonument. De stichting coördineert de aanvragen en plaatsing van de Stolpersteine in Rotterdam. "Het mooie is dat door bijvoorbeeld een advertentie in het Nieuw Israëlietisch Weekblad er uit heel de wereld soms reacties komen", vervolgt Schut. "Elke steen is weer bijzonder, de emotie die het oproept bij aanvragers en familieleden maakt het voor ons als stichting heel dankbaar werk."

De Stolpersteine voor het gezin De Winter | Foto: Rijnmond

Israël Levi de Winter heeft vanaf 1935 een manufacturenzaak aan de Noordmolenstraat: Het Wonder. In januari 2020 is bij restauratiewerkzaamheden aan het pand het gevelbord van Het Wonder tevoorschijn gekomen: Uw adres is het wonder. De geveltekst is op het nippertje gered.

"In een weekend is zoveel mogelijk over De Winter en het Wonder uitgezocht", zegt Frank Roos van Historisch Genootschap Roterodamum. Op vrijdag is het bord ontdekt, de maandag daarna weet Roos zelf te voorkomen dat een bouwvakker de zaag erin zet. Inmiddels hangt het gerestaureerde gevelbord weer aan de gevel van het pand waarin nu Zeeman zit.

Gerestaureerd gevelbord aan de Noordmolenstraat | Foto: Rijnmond

Roterodamum heeft maandag het monumentenschildje uitgereikt aan eigenaar Duijnstede Beheer en huurder Zeeman van het pand. Luuk de Boer van Roterodamum: "Eén keer per jaar reiken wij zo'n schildje uit aan een pandeigenaar die een bijzondere inspanning heeft gepleegd om een pand in goede staat te brengen en te restaureren. We waren het over eens dat de onderscheiding naar dit pand aan de Noordmolenstraat moest gaan, juist omdat er zo'n bijzonder verhaal achter zit."

Het monumentenschildje aan het pand op de Noordmolenstraat | Foto: Rijnmond

Guido Smit van Zeeman: "Toen het pand werd gerestaureerd en dit naar voren kwam, wilden wij heel graag een bijdrage leveren om die historie te behouden en zichtbaar te laten blijven in de toekomst." Smit is ook aanwezig bij het plaatsen van de Stolpersteine voor de familie De Winter. "Zo blijft er aandacht voor wat er in het verleden heeft plaatsgevonden. Ik merk toch wel dat het heel bijzonder is om bij zo'n moment aanwezig te kunnen zijn en de historie terug te lezen."

Ook Reinier van Kooten van Duijnstede Beheer is naar Rotterdam gekomen voor het plaatsen van de Stolpersteine en het gevelschildje. Voor hem is er geen twijfel geweest om het historische gevelbord te behouden op het pand: "Wij waren overtuigd, daar moeten wij ook ons steentje aan bijdragen. We hebben ook vandaag weer kunnen zien wat dat voor waarde heeft voor de mensen die erbij aanwezig zijn en dat geeft goed gevoel."

Terwijl de mensen van Roterodamum nog napraten aan de Noordmolenstraat, zijn de vertegenwoordigers van Loods 24 en het Joods Kindermonument al door naar de volgende locatie waar Stolpersteine worden gelegd.

Opperrabbijn

Zoals in de Beatrijsstraat in de wijk Middelland. Daar zijn maandagmiddag steentjes gelegd voor de opperrabbijn Aäron Barend Davids en zijn zoon. Davids is in 1895 geboren en wordt in 1930 opperrabbijn in Rotterdam. Hij en zijn vrouw Erika Feuchtwang krijgen drie kinderen: Elijah, Mirjam en Shulamit.

Het gezin heeft de mogelijkheid gehad zich aan de deportaties te onttrekken, maar Davids weigert dat. Hij wil bij zijn mensen blijven. Op 22 april 1943 komt hij met zijn vrouw en twee dochters aan in Westerbork. Zoon Elijah is al eerder opgepakt, hij zit vanaf 27 februari 1943 in Westerbork.

Het hele gezin is op 11 januari 1944 naar Bergen Belsen getransporteerd. Op 22 februari 1945 komt Davids daar om. Zijn zoon Elijah overlijdt op 1 mei 1945 in Bergen Belsen. Erika, Mirjam en Shulamit hebben de oorlog overleefd. Nabestaanden zijn maandagmiddag aanwezig bij de plaatsing van de Stolpersteine aan de Beatrijsstraat 32b.

'Een herinnering op de plek waar het onheil zich aan haar toonde'

Ook aan de Henegouwerlaan in Rotterdam-West zijn maandagmiddag nabestaanden bij het leggen van Stolpersteine. Daar is een steentje gelegd voor Grietje Spetter-Levi, geboren in Rotterdam in 1877, vermoord in Auschwitz op 15 oktober 1942.

Grietje is weduwe, ze heeft een zoon: Isodore Spetter. Hij is de vader van Ellen Niezen-Spetter. Ellen is maandag naar Rotterdam gekomen om aanwezig te zijn bij het plaatsen van de Stolpersteine voor haar oma.

In haar speech vertelt Niezen-Spetter over 9 oktober 1942. Die dag gaat Isodore Spetter naar de Henegouwerlaan om een bezoek aan zijn moeder te brengen. Van buren hoort hij dat ze een dag eerder is weggevoerd door de Duitsers. Vanuit Loods 24 in Rotterdam vertrekt op 9 oktober 1942 een trein naar Westerbork. Deze trein deporteert joden van 60 jaar en ouder naar het kamp. Zes dagen later is Grietje Spetter is Auschwitz vermoord.

"79 jaar lang is er niets tastbaars geweest dat aan mijn oma herinnerde", zegt Niezen-Spetter. "Nu in een paar maanden tijd zijn er twee plekken: het namenmonument in Amsterdam en nu ook in ons geliefde Rotterdam, op de plek waar het onheil zich aan haar toonde en dat verheugt en ontroert ons des te meer."