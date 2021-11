Brommers kieken in Barendrecht: ‘Met een oerdegelijke Zündapp maak je nog steeds de blits’

Stellages met zadels in allerlei kleuren en onderdelen in alle soorten en maten. Posters van Zündapp aan de muur én natuurlijk veel meer brommers in één ruimte dan je eigenlijk voor mogelijk zou houden. Herman Cornelisse maakte in 2011 van zijn hobby zijn werk en heeft een ware Zündapp groothandel in Barendrecht, waar hij brommers repareert en onderdelen verkoopt. Met voor ieder wat wils - als het maar Zündapp is, natuurlijk.

Cornelisse heeft zich zó ondergedompeld in de brommers, dat hij ze inmiddels ook bouwt voor zijn klanten. Dan geeft de klant precies aan wat hij wil, wordt er een 'donor' Zündapp gezocht en kan het spuiten beginnen. "Op dit moment bouw ik een rode 'special' met een vijfbak motorblok en hoogschouder velgen", vertelt Cornelisse trots. Het vinden van originele onderdelen is overigens nog een hele klus, gezien de fabriek gesloten is.

Herman Cornelisse op een Zündappje | Foto: Rijnmond

"M'n Zündappje", zo noemt Cornelisse de brommer liefkozend. De liefde voor het merk is lang geleden begonnen, vertelt hij. "Ik was een jaar of twaalf of dertien toen ik begon aan mijn eerste Zündappje om er een beetje mee te crossen." Nu is-ie 58, maar de liefde voor die oerdegelijke brommer is nooit weggegaan.

Je even jong voelen

In de winkel van Cornelisse vind je brommers in alle kleuren: chrome, groen, rood, blauw; noem maar op. Erik komt net aanrijden op een prachtexemplaar, volledig van metaal gemaakt - zoals alle Zündappjes. Hij schudt nog net geen wilde dos met haar los, terwijl hij vertelt: "Op een Zündapp rijden is zó'n heerlijk gevoel. Je voelt je weer even zestien en je blijkt lekker rijden op zo'n ding." En waar hij het stiekem ook een beetje voor doet: hij heeft genoeg aanspraak als hij op z'n Zündapp rijdt. En als hij dan even gas geeft, is gelijk het typische, kenmerkende geluid van de tweetaktmotor te horen.

Zündappjes in alle soorten en maten | Foto: Rijnmond

De winkel van Cornelisse is niet alleen een plek om spullen te komen: het is een plek van samenkomst. Erik komt even langs voor 'een bakje koffie'. Andere keren wisselt hij ervaren en tips uit, of halen ze samen verhalen van vroeger op. Zelf heeft Erik de Zündapp-hobby zes jaar geleden weer opgepakt: "Als je het virus eenmaal te pakken hebt, ga je lekker door!"