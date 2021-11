Dode gevonden na brand in flat Gorinchem

In een flat aan de Weverstraat in Gorinchem is maandagmiddag een dode gevonden. Even daarvoor woedde er brand in de woning op de vijfde etage.

Brandweerlieden ontdekten het lichaam toen ze tijdens het blussen de woning binnengingen. Of het slachtoffer de bewoner van het huis is, is nog niet bekend. Ook is niet te zeggen of de persoon door het vuur om het leven is gekomen en hoe de brand is ontstaan.

De brand werd door buren gemeld. Het vuur was snel uit. De naastgelegen woning en het huis eronder hebben schade opgelopen.