Beschuit met muisjes: okapi geboren in Diergaarde Blijdorp

Het is feest in Diergaarde Blijdorp, want afgelopen zondag is daar een okapi geboren. Het jong en moeder M'buti maken het goed.

M'buti is een ervaren moeder, schrijft Blijdorp. Voor haar is het alweer het derde jong. De vader is Ngwani.

Veel slapen

De kleine okapi is de komende weken nog niet te zien voor het publiek. Okapi's zijn zogenoemde 'nestblijvers'. Ook in het wild laten okapi's hun jongen achter op een veilige plek. Ze keren alleen terug om melk te geven. In het begin van hun leven brengen okapi-jongen hun dagen vooral slapend en drinkend door.

Diergaarde Blijdorp deelt via social media beelden van de bevalling van de okapi. Het dierenpark laat ook weten dat moeder en jong binnenkort via een webcam te volgen zijn.