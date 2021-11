Koning praat met hulpverleners die werden belaagd tijdens rellen Rotterdam: 'Ik heb nog nooit zoveel angst gehad'

De koning was in Rotterdam om de verhalen en ervaringen aan te horen en zijn medeleven te tonen. Zo moest een brandweerteam tijdens het blussen van een autobrand halsoverkop de brandweerwagen achterlaten en op de vlucht slaan voor de rellende menigte. Dat is nog nooit eerder gebeurd.

De koning werd op het stadhuis ontvangen door burgemeester Ahmed Aboutaleb. Ook de Rotterdamse politiechef Fred Westerbeke en de baas van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Arjen Littooi waren op het stadhuis.

Naast de hulpverleners sprak de koning ook met ondernemers over de impact van de rellen en de ontstane schade bij winkeliers en horeca.

In Rotterdam braken in de avond van 19 november ongeregeldheden uit tijdens en na een coronademonstratie. Politiemensen werden aangevallen en vernielingen werden aangebracht aan winkels en horecazaken op en rond de Coolsingel. De ME werd ingezet en er werden tot nu toe 51 arrestaties verricht.