Zorgexpert Chris Oomen: 'Richt leegstaande ziekenhuizen in als covid-ziekenhuis'

Zorgexpert Chris Oomen is somber over de situatie waarin Nederland zich bevindt in deze coronapandemie. Tegelijkertijd ziet hij mogelijkheden om de zorg beter te verdelen. Als het aan Oomen ligt, worden leegstaande ziekenhuizen ingericht als covid-ziekenhuizen en worden kwaliteitseisen teruggeschroefd zodat medisch personeel beter kan worden benut.

De zorgexpert was tot 2019 bestuursvoorzitter van de Schiedamse zorgverzekeraar DSW. Inmiddels is hij met pensioen. Als hem gevraagd wordt naar zijn blik op de zorgcrisis zegt hij: "Iedere keer wordt er over code zwart gesproken en dat we dat moeten vermijden. Maar in mijn optiek is het al twintig maanden code zwart", zegt hij.

"Als je reguliere zorg en operaties moet afschalen, dan is het gevolg daarvan dat een aantal mensen daarvan eerder of direct komt te overlijden." De andere groep patiënten loopt volgens de zorgexpert verdere gezondheidsschade op. "En dat valt niet meer te repareren. Ook dat is voor mij code zwart."

Mogelijke covid-ziekenhuizen

Een mogelijkheid om de zorg beter te verdelen is het in gebruik nemen van leegstaande ziekenhuizen, zoals bijvoorbeeld het inmiddels gesloten ziekenhuis Hofpoort in Woerden. "Of misschien het militair hospitaal in Utrecht", zegt Oomen. "Dat zou je kunnen inrichten als covid-ziekenhuis. Zo kunnen andere logistieke processen in de reguliere ziekenhuizen beter doorlopen."

Aanpak personeelstekort

Volgens Oomen kan er ook veel gedaan worden aan het huidige personeelstekort. "Er is een groep gepensioneerden uit de zorg die weer aan het werk wil", zegt de expert. "Maar als je zorg afschaalt door bijvoorbeeld OK's te sluiten, dan zijn personeelsleden die opereren en assisteren niet meer nodig en zijn ze beschikbaar voor andere taken in de zorg", legt hij uit. zij kunnen alsnog aan het werk worden gezet, zegt hij. "Alleen we hebben kwaliteitscriteria waardoor een aantal taken alleen uitgeoefend mag worden door mensen die daar voldoende voor zijn opgeleid."

De zorgexpert denkt daarom dat de die kwaliteitscriteria wat terug moeten worden geschroefd, zodat meer zorgverleners een bijdrage kunnen leveren. "Het is belangrijker dat je iedere patiënt helpt op een behoorlijke manier, dan een te weinig aantal mensen op een perfecte manier."