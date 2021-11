Zo werd de brandweer bij de coronarellen in het nauw gedreven: 'Ik moest echt vluchten'

Linthuis weet nog goed hoe deze avond begon: "We werden gebeld over een demonstratie die zou plaatsvinden op de Coolsingel", vertelt hij. De brandweer wordt gewaarschuwd dat er 'enige rumoerigheid' vanaf zou kunnen komen. "We moesten op onze hoede zijn, werd ons gezegd."

Het gaat mis

Linthuis wordt uiteindelijk gealarmeerd voor een brandende auto in de buurt van de Coolsingel, die bij een pand staat. "Het bleek een politiewagen te zijn", vertelt Linthuis. "De kust was veilig om op te treden, ook al was er een hoop publiek aanwezig." De ME is ook aanwezig met 'een man of acht', om de groep op afstand te houden. Maar als de brandweermannen willen beginnen met blussen, gaat het mis.

Een politiebus wordt geblust | Foto: Bob van Keulen

"De groep keerde zich tegen ons. Er werd met stenen en vuurwerk gegooid. We werden naar achter gedongen, waardoor we onze taak niet meer konden doen." Linthuis schudt zijn hoofd. "Het werd te gevaarlijk voor ons. Ik heb besloten om me met mijn ploeg terug te trekken. We hebben de boel de boel gelaten en de wagen achtergelaten." De groep moest op zoek naar een veilig onderkomen.

Op de vlucht

Een heftige beslissing. "We hebben voor onszelf moeten kiezen. Ze kwamen steeds dichterbij en er werd behoorlijk met stenen en vuurwerk gegooid. Het was niet meer veilig, we moesten echt weg daar." Hij is er nog steeds behoorlijk aangeslagen van. "Het heeft een flinke impact gehad. Je laat de brand de brand, met de kans dat hij overslaat naar het pand waar op dat moment nog mensen in zaten. Een hele moeilijke beslissing om te nemen..."

"Ik zit al 22 jaar bij de brandweer, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt. Ik moest echt vluchten, omdat ze met stenen gooiden en de politie met vuurwapens aan het schieten was. Ik heb dit nog nooit meegemaakt en hoop het ook nóóit meer mee te maken."