'Opvallend veel zwangere vrouwen op intensive care Erasmus MC'

Tot nu toe heeft het ziekenhuis sinds het uitbreken van de coronapandemie dertig zwangeren aan de beademing gehad. Dat aantal ligt een stuk hoger dan in de rest van het land. "In andere ziekenhuizen in het land zijn dat er maximaal zeven. Het is dus wel bijzonder dat het alleen in onze regio zo hoog is.", vertelt Duvekot.

Zwangere vrouwen met corona hebben twee keer zo veel kans om de ernstige vorm van het virus op te lopen, legt de gynaecoloog uit. De vrouwen die op de IC van het Erasmus zijn belandt waren, op een na, allemaal ongevaccineerd. Maar dat was niet het enige dat opviel. "Van deze groep zwangere vrouwen die aan de beademing moest was 90 procent van niet-Nederlandse afkomst. Dat is wereldwijd, die komen overal vandaan."

Deltavirus

Eerder was al bekend dat de vaccinatiegraad onder niet-Nederlandse inwoners laag is, net als in andere steden. "Maar in Rotterdam speelt dat toch wel een grotere rol. Ik vind dat verontrustend." zegt Duvekot. Daar komt bij dat het coronavirus zich ontwikkelt. "De helft van deze dertig zwangere patiënten zijn getroffen zijn door het Deltavirus. Die zijn pas na augustus binnengekomen. Dat type virus lijkt veel harder in te hakken dan de andere typen virussen die we hebben gehad."

Hoewel de IC van het academische ziekenhuis erop ingesteld is om deze patiënten goed te helpen, loopt het voor de zwangere vrouwen niet altijd goed af. "Van de 30 vrouwen hebben twee vrouwen hun kind verloren. Een omdat ze veel te vroeg is bevallen, de tweede omdat zij en haar kind zuurstoftekort hebben gehad."

Oproep gynaecoloog

Duvekot doet dan ook een oproep aan zwangere vrouwen om zich te vaccineren. "Vrouwen zijn bang dat ze een miskraam krijgen of dat er effecten op hun kind zijn voor de langere termijn." Daar zijn volgens de gynaecoloog geen aanwijzingen van. "Jonge vrouwen hoeven echt niet bang te zijn."