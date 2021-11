HET OPKAMERTJE 7 nov 2021

‘Mijn tijd was de beste’

EERSTE UUR

1. Stop de tijd - Roel C. Verburg

2. De Delta variant - Spaanders

3. It isn’t even Christmas - Ray Vessel

ECHT GEBEURD

4. Mijn vorige leven - Tijs Goldschmidt

5. Geld - Roel C. Verburg

6. Tico tico - Shooby Taylor

7. Rivalen - Tex de Wit

8. One day - Caro Emerald

9. Herfst - Roel C. Verburg

BRASIL

10. Você - Elís Regina

11. Vida de bailarina - Maria Rita

12. Wave - Oscar Peterson

TWEEDE UUR

Voorgelezen hoofdstuk ‘Mijn tijd was de beste’ uit het boek ‘Als mijn geheugen me niet bedriegt’ van Douwe Draaisma, aangekleed met opnames van de band Cream.