HET OPKAMERTJE 21 nov 2021

SINTERKLAAS?

1. Dat is Zwarte Piet - Henk Temming

2. Zwarte Piet - Joop en Jessica

3. Zachtjes gaan de paardenvoetjes - Iris Kroes & Metropole Orkest

4. Sinterklaas, wie kent hem niet - Henk Temming

KERST

5. Café De Seculier - Jeroen Zijlstra

6. Foreigners - Bob Rivers

7. Carol of the bartenders - Bob Rivers

8. Carol of the bells - The Carpenters

9. Rudolph het Rendier - Gruppo Sportivo

ROYALTY

10. Ze is zo goed - Henk Temming

11. When you are a king - White plains

12. Uit het Zuiden - Spijkers

13. Convenience shopping - Alan Hawkshaw