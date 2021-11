Het weer van vandaag: veel bewolking

Vanochtend is het bewolkt en druilerig met wat lichte regen of motregen. Vanmiddag is er soms wat zon en bestaat er nog kans op een lichte regenbui.

Het wordt maximaal 10 graden en de wind waait zwak en aan zee matig en komt uit het noorden. Vanavond en vannacht is er tamelijk veel bewolking aanwezig en vormt zich op veel plaatsen mist. De temperatuur daalt naar een graad of 5 en waaien doet het nauwelijks.

Morgen is een grijze dag met in de ochtend op op veel plaatsen mist en het blijft vrijwel overal droog. De wind waait zwak uit het zuiden en de maximumtemperatuur komt uit op 8 graden.

Vooruitzichten

Op donderdag komt soms de zon even tevoorschijn komen en bestaat er kans op een bui. Vanaf vrijdag volgt een overgang naar wisselvallig en waterkoud weer met af en toe regen of enkele buien. De middagtemperatuur daalt naar een koude 5 of 6 graden in het weekend, in de nacht ligt de temperatuur enkele graden boven het vriespunt.

Gemiddelde temperatuur

Tussen 21 en 30 november bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 8,7 graden en de minimumtemperatuur 3,1 graden. Er valt gemiddeld 25,9 mm neerslag.