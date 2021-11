Kettingbotsing op de A15 bij Vaanplein en ongeluk op A16 bij Ridderkerk zorgen voor files

Over het aantal gewonden is niets bekend.

Het ongeluk was rond 07:00 uur op de A15 richting Europoort. Een half uur later was de weg weer vrij, maar toen stond er werd een aanzienlijke file. Ook het verkeer op de A16 in noordelijke richting liep vast.

Later tijdens de ochtendspits was er ook nog een ongeluk op de A16 in zuidelijke richting ter hoogte van Ridderkerk. Ook dat ongeluk veroorzaakte een fikse file.