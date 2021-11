Socioloog: 'Gevaarlijke cocktail aan oorzaken leidde tot geweldsexplosie'

Politici, hulpdiensten en bezorgde burgers stellen al dagenlang de vraag waarom het zo uit de hand kon lopen bij de coronademonstratie van vrijdagavond op de Coolsingel afgelopen vrijdag. "Daar is geen makkelijk antwoord op te geven", zegt Godfried Engbersen, hoogleraar sociologie van de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

Engbersen omschrijft de situatie van afgelopen vrijdag als een cocktail, die vrijdagavond is ontstaan, waar alle ingrediënten voor een explosieve sfeer is ontstaan. "Het is niet duidelijk wat nu de precieze aanleiding is geweest", legt Engbersen uit. "Of het nu de 2G-maatregel, de sluiting van de voetbalstadions of het vuurwerkverbod is geweest. Mensen zijn boos en voelen zich uitgesloten. Tel daar nog de drang naar excitement en sociale media op en je hebt allemaal ingrediënten die samenkomen, die zorgen voor de rellen. Dan gaan ze op zoek naar een gezamenlijke vijand en dat is de overheid of de politie."

De hoogleraar vindt het begrijpelijk dat de vergelijking wordt getrokken met de avondklokrellen, eerder dit jaar in Rotterdam-Zuid. Toch waren deze rellen volgens hem nog een tikje erger als het gaat om de hoeveelheid geweld die gebruikt werd. "Er is ook altijd een bijzondere rol weggelegd voor de politie", gaat Engbersen verder. "Moet je aanwezig zijn of juist terughoudend zijn. Het was vrijdag duidelijk dat er te weinig politie op de been was toen de rellen ontstonden. Maar als je met teveel bent kan dat ongeregeldheden uitlokken."

Volgens Engbersen was het overduidelijk dat een deel van de 'demonstranten' als belangrijkste doel hadden om de confrontatie te zoeken met de politie. "Maar daarna komt een andere groep", gaat de hoogleraar verder. "Dan komen jonge jongens, kinderen soms, die bijvoorbeeld uit Delfshaven komen en gaan meedoen met de rellen. Er ontstaat een soort eigen dynamiek bij dit soort problemen en dat moet je eigenlijk voorkomen."

Zijn dit soort rellen te voorspellen en te voorkomen? De hoogleraar: "Dat is ontzettend moeilijk. Het overgrote deel van de mensen die tegen het coronabeleid zijn doen niet mee aan de rellen. Aan de andere kant denk ik dat er indicaties waren, zodat je had kunnen weten dat men erop uit was om geweld te gebruiken tegen de politie."

De socioloog denkt dat we met de samenleving in een nieuwe fase aanbeland zijn. "Wat je zag door het vuurwerk en de spullen die mensen meenamen is dat mensen uitwaren op een confrontatie. Als je daar iets tegen wilt doen moet je, je als samenleving er wel beter tegen bewapenen. Maar om dat te kunnen zal je wel de oorzaken moeten opsporen.'