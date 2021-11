Regionale ziekenhuizen sturen eerste coronapatiënt van Nederland weer naar Duitsland

Vanuit het Franciscus-Vlietland ziekenhuis is dinsdagmorgen een coronapatiënt om verzorgd te worden overgebracht naar het BGU-ziekenhuis in Bochum, Duitsland. Het is, voor zover bekend, de eerste Nederlander die naar onze oosterburen gaat tijdens deze periode. Tijdens de eerste golf werden ook al Nederlandse coronapatiënten in Duitsland behandeld. Dinsdagmiddag gaat ook een patiënten uit het Ikaza-ziekenhuis naar Duitsland.