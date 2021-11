Wooning Zesdaagse van Rotterdam met een jaar verplaatst vanwege coronamaatregelen

De 39e editie van de Wooning Zesdaagse van Rotterdam gaat in december niet door. Vanwege de coronamaatregelen is het wielerevenement met een jaar verzet. De Zesdaagse staat nu gepland voor 6 tot en met 11 december 2022.

De coronamaatregelen, die gelden tot en met 4 december, hebben veel effect op (sport)evenementen en de evenementenbranche. De organisatie van de Zesdaagse schrijft dat de onzekerheid over het effect van de huidige maatregelen en de eventuele nieuwe maatregelen groot is.

De voorbereidingen van de Wooning Zesdaagse van Rotterdam waren al in volle gang. "Dit voelt als een klap in het gezicht, want tot twee weken geleden was er geen sprake van het niet laten doorgaan van het evenement”, schrijft Erika Bronkhorst, Manager Events Rotterdam Ahoy.

Wielerliefhebbers zullen dus nog een jaar geduld moeten hebben voor de Wooning Zesdaagse van Rotterdam. De vorige en voorlopig laatste editie werd in januari 2020 in Rotterdam Ahoy gehouden.