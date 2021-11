Feyenoord Basketball en Feyenoord Vrouwen zoeken elkaar op in het Topsportcentrum voor basketbalclinic

Het fanatisme spatte ervan af in Rotterdam. "We doen eens wat anders dan een veldtraining", legt aanvoerder Annouk Boshuizen van Feyenoord Vrouwen uit. Jeroen van der List van Feyenoord Basketball is één van de spelers die de clinic verzorgt. "Het is hartstikke leuk om de voetbaltak wat bij te leveren over basketbal."

Kijk hieronder naar de reportage over de clinic van Feyenoord Basketball voor de vrouwenploeg van voetbalclub Feyenoord. De tekst gaat verder onder de video:

Eerder was het mannenteam van Feyenoord in het Topsportcentrum op bezoek voor een basketbalclinic. Volgens Van der List doen de vrouwen het echter beter dan de mannen. "Zeker met de actie-reactie-oefening met de bal achter je arm", zegt hij. Ook ziet Van der List een goede teamspirit bij de vrouwen.

Als het aan Van der List ligt, krijgen de basketballers van Feyenoord eens een clinic van de voetballers. "Dat lijkt me een leuk idee", vertelt Van der List.

Wedstrijd kijken

Voor Jiacintha Weimar is basketbal geen onbekende tak van sport. De keeper van Feyenoord Vrouwen heeft namelijk twee jaar basketbal gespeeld. Bovendien zijn haar moeder en zus ook met deze sport bezig. Ook ziet Weimar genoeg raakvlakken tussen basketbal en keepen bij voetbal.

Weimar wil graag een keer bij een wedstrijd van Feyenoord Basketball gaan kijken. "We hebben het al druk zat, maar ik vind het een leuke sport", aldus de keeper van Feyenoord Vrouwen.