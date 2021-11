Hier wonen de meeste miljonairs in de regio

De gemeente Westvoorne telt relatief de meeste miljonairs in onze regio. Bijna één op de tien mensen in Oostvoorne en Rockanje heeft meer dan één miljoen aan vermogen.

Dat wil niet zeggen dat ze allemaal één miljoen of meer op de rekening hebben staan. Aandelen en de waarde van het huis zitten ook bij het vermogen.

Op 1 januari 2020 had 3,5 procent van de huishoudens in Nederland een vermogen van 1 miljoen euro of meer. Dat zijn 278 huishoudens, ruim 24 duizend meer dan in 2019.

In Rotterdam heeft 1,4 procent van de inwoners een vermogen van boven de miljoen. In Nissewaard gaat het om één op de honderd mensen. Alleen Landgraaf (Limburg) scoort nog lager met 0,9 procent.

Hoeveel procent van de inwoners in deze gemeente heeft een vermogen van meer dan een miljoen?

Alblasserdam - 2,4 %

Albrandswaard - 4,3 %

Barendrecht - 4,1 %

Brielle - 3,1 %

Capelle aan den IJssel - 2,1 %

Dordrecht - 1,9 %

Goeree-Overflakkee - 4,0 %

Gorinchem - 2,2 %

Hardinxveld-Giessendam - 3,4 %

Hellevoetsluis - 1,8 %

Hendrik-Ido-Ambacht - 2,4 %

Hoeksche Waard - 4,4 %

Krimpen aan den IJssel - 3,4 %

Lansingerland - 6,2 %

Maassluis - 1,6 %

Molenlanden - 7,4 %

Nissewaard - 1,0 %

Papendrecht - 2,5 %

Ridderkerk - 2,6 %

Rotterdam - 1,8 %

Schiedam - 1,4 %

Sliedrecht - 2,5 %

Vlaardingen - 1,4 %

Westvoorne - 8,9 %

Zwijndrecht - 2,7 %