'Te Kloese wordt algemeen directeur van Feyenoord'

Feyenoord heeft de nieuwe algemeen directeur binnen. Dennis te Kloese laat aan de NOS weten dat hij de opvolger van de vertrekkende Mark Koevermans wordt. Momenteel is hij werkzaam in de Verenigde Staten als general manager van de voetbalclub LA Galaxy.

De komst van Te Kloese hangt volgens NOS af van details. Te Kloese is 47 jaar en kwam enkele jaren geleden in de voetballerij terecht. Eerst was hij werkzaam in Mexico bij Chivas, waar Te Kloese de sportief directeur was. Vervolgens maakte hij de overstap naar LA Galaxy om directeur van de club te worden. Rijnmond berichtte eerder al dat Te Kloese de beste papieren had om bij Feyenoord aan de slag te gaan als algemeen directeur.

Binnenkort neemt Koevermans afscheid als algemeen directeur van Feyenoord. Hij kondigde in oktober zijn vertrek bij de Rotterdammers aan, omdat hij werd bedreigd en geïntimideerd. Per 1 december vertrekt Koevermans uit De Kuip.

In Rotterdam zal Te Kloese geconfronteerd worden met een aantal pittige dossiers. Zo komt het nieuwe stadion op zijn boord te liggen. Enkele weken geleden besloot de voetbalclub Feyenoord om de stekker uit het dossier rondom Feyenoord City te trekken.